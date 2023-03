В Казани появится апарт-отель сети YE'S

Международная сеть апарт-отелей YE'S создана в 2011 году, номерной фонд — 4,5 тысячи апартаментов. Продукт рынка недвижимости сочетает гостиничную, жилую и инвестиционную составляющие. Сейчас портфель YE'S включает шесть реализованных апарт-отелей: три в Москве (YE'S Mitino, YE'S Botanica и YE'S Technopark), два Санкт-Петербурге (YE'S Hoshimina, YE'S Marata) и YE'S Astana в столице Казахстана.