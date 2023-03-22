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14 минут назад

Объяснен ажиотажный спрос россиян на китайские визы

Москва24

Президент Союза туристических агентств Сергей Голов объяснил ажиотажный спрос россиян на китайские визы, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Объяснен ажиотажный спрос россиян на китайские визы
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Уточняется, что свободные слоты на подачи документов для визы закончились в течение двух дней.

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В Москве запросить визу можно не ранее чем через два месяца, а в Санкт-Петербурге – только через месяц. Кроме того, в настоящее время число бронирований гражданами России отелей в крупных городах Китая увеличилось в два раза.

Голов заявил, что ажиотажный спрос вызван тем, что визы получают россияне, которые имеют бизнес в КНР. Люди долго находились в ожидании возможности поехать в эту страну для восстановления своих коммерческих связей.

Также он отметил, что в данный момент существуют сложности с авиасообщением в связи с нехваткой дальнемагистральных самолетов, которые могли бы перевозить пассажиров из Москвы и Санкт-Петербурга.

"Жители Приморья и Хабаровского края летают беспрепятственно, на небольших самолетах до Китая можно долететь и не испытывать проблем. В Центральной части России есть сложности, с этим, скорее всего, связано ограничение. На уровне министерств, на уровне реального сотрудничества эти вопросы будут решаться, поскольку спрос есть", – отметил президент Союза турагентств.

Он добавил, что с обычным туристическим потоком надо немного подождать, так как туроператорам необходимо сформировать пакетные туры с визой, перелетом, проживанием, страховкой. Чаще всего эти действия занимают несколько дней. Основная сложность – это авиаперевозка.

По мнению Голова, ситуация должна разрешиться в течение 2–3 недель. Он заметил, что Китай нельзя назвать альтернативой Турции, однако страна также является правильным направлением, которое будет использоваться.

Ранее сообщалось, что самый высокий спрос пришелся на деловые визы в Китай. Многие представители российских организаций хотят попасть на Кантонскую ярмарку, которая пройдет в Гуанчжоу с 15 апреля по 5 мая. Помимо этого, компаниям также необходимо проводить регулярные переговоры с китайскими партнерами. Кроме того, спрос увеличился и на туристические поездки в Китай. Согласно данным OneTwoTrip, КНР поднялась с 50-го на 12-е место в списке популярных выездных направлений. При этом 28% всех бронирований авиабилетов в Китай приходится на Пекин, 23% – на Шанхай и 18% – на Гуанчжоу.

Новости путешествий,Сергей Голов,
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