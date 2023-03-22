Азия ждет: куда мы сможем летать осенью прямыми рейсами

Новости из Азии радуют. Если так пойдет, с сентября мы увидим расширенный список стран, куда из РФ полетят прямые рейсы. А летом борта переориентированы на Турцию.

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В ближайшее время самолеты полетят из Новосибирска в Мьянму (дважды в неделю), а полеты из Москвы начнутся в сентябре.

Индонезия работает над возобновлением прямого авиасообщения с Россией (на Бали) до конца года. Все, что им мешает, - страхование бортов и допуск наших самолетов на их территорию без риска ареста. Если такие гарантии будут даны, авиакомпании уже готовы туда лететь.

Мьянма, Индия, Бали, Шри-Ланка, Малайзия, Вьетнам - кто следующий?

Индия подтвердила, что срок действия электронных виз для россиян теперь увеличен до 180 дней. При этом период непрерывного пребывания на территории Индии для граждан РФ по электронным туристическим визам не должен превышать 90 дней.

Шри-Ланка и Москва тоже договорились. Количество рейсов Москва - Коломбо возрастет с 14 до 21 в неделю. С начала года остров посетили 57 тыс. наших туристов, и ожидается дальнейший рост.

Таиланд планирует в этом году запустить электронные визы для граждан РФ. По такой визе можно будет находиться в стране до 60 дней, а затем продлить срок пребывания еще на 30 дней. Также ждем продления 45-дневного безвиза еще на год - до 31 марта 2024 года. План на 2023 год - 1-1,5 млн туристов из РФ, уже за первые 2 мес. страну посетили 480 тыс.

Три малайзийские авиакомпании Malaysia Airlines, Air Asia и MASwings обсуждают запуск прямых рейсов в Москву. Им, к сожалению, пока не хватает самолетов. Но переговоры не прекращаются, интерес большой.