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34 минуты назад

Авиакомпания NordStar с 30 марта запускает рейсы из Екатеринбурга в Волгоград

ТАССиещё 3

Авиакомпания NordStar с 30 марта приступит к выполнению прямых рейсов из Екатеринбурга в Волгоград, сообщили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово в среду.

NordStar с 30 марта запускает рейсы из Екатеринбурга в Волгоград
Фото: ТАССТАСС

"Из международного аэропорта Кольцово (управляется УК "Аэропорты Регионов") возобновляются прямые рейсы в Волгоград. С 30 марта к выполнению полетов по маршруту приступает авиакомпания NordStar", - говорится в сообщении.

Рейсы запланированы на самолетах Boeing 737-800 один раз в неделю по четвергам. Вылет из Екатеринбурга в 16:30, прибытие - в 17:00, отправление из Волгограда в 18:30, прилет в Кольцово в 22:50 по местному времени

Рейсы между Екатеринбургом и Волгоградом выполнялись до декабря 2022 года. В пресс-службе отметили, что по итогам 2022 года пассажиропоток на направлении превысил 15 тыс. человек.

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