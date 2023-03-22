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5 минут назад

В России хотят вернуть детский и туристический кешбэк

Пульс Live

Депутаты хотят вернуть детский и туристический кешбэк

В России хотят вернуть детский и туристический кешбэк
Фото: Пульс LiveПульс Live

Согласно новому подходу, поддержка будет выделяться нуждающимся регионам.

В России необходимо сохранить детский и туристический кешбэк, изменив условия программы, считает зампред Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко.

Для рассмотрения предлагаются новые критерии туристического кешбэка — не раздавать деньги всем подряд, а выделять их для поездок в детские лагеря, санатории и гостиницы в отдельных регионах.

«Мы считаем, что кешбэк нужен. Но мы согласны с Минэкономразвития, что раньше его нельзя было назвать эффективным. Это была просто раздача денег направо и налево, субсидировали даже поездки в пятизвездочные отели», — цитирует депутата «Парламентская газета».

Согласно новому подходу, поддержка будет выделяться нуждающимся регионам, уточнила депутат. Например, турбизнес в Крыму столкнулся с проблемами, стоит субсидировать поездки на полуостров. Кроме того, нуждаются в поддержке детские лагеря и санатории.

Программу нужно не просто продолжить, а сделать ее эффективным механизмом, чтобы поддержать важные направления, для которых не существует каких-то системных мер поддержки, социально значимые отрасли, регионы, где возникают сложные ситуации, считает Костенко.

Новости путешествий,Наталья Костенко,Минэкономразвития,Госдума,
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