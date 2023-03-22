"Аэрофлот" запускает семь рейсов в стиле ретро

Поднявшись на борт, пассажиры самолета Москва - Сочи, вылетавшего в минувший понедельник, оказались в прошлом. Их встречали стюардессы в форме образца 1970-х годов. Так "Аэрофлот" поздравил пассажиров со своим столетием.

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Авиакомпания объявила, что в течение года запланированы семь ретрорейсов из Москвы по разным направлениям - Петербург, Владивосток, Нижний Новгород, остальные три менеджеры скрывают.

"Мы воссоздадим атмосферу и настроение путешествий 1970-80-х годов в достоверных деталях, в сервисе и стиле", - сообщили в авиакомпании.

Питание на борту - тоже в стиле ретро. Да еще и на знакомых с детства фарфоровых тарелках с золотым логотипом "Аэрофлота". Кроме того, на ретрорейсах стюардессы предложат пассажирам такие проверенные временем лимонады как "Буратино", "Дюшес", "Тархун".

Пассажиры первого ретрорейса в Сочи получили сертификаты, подтверждающие факт полета, и коллекционные значки. Собрав семь таких значков, в конце года можно будет получить подарок-сюрприз. Но это будет не так просто, ведь билеты на ретрорейсы не купишь заранее. В пресс-службе "Аэрофлота" сообщили, что озвучивать их будут незадолго до выполнения, а билеты на них на сайте авиакомпании предполагается отмечать значком "Ретрорейс".

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