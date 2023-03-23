Безвизовые групповые туры в Китай могут возобновиться уже в мае

После трехлетнего перерыва между Россией и Китаем вновь стало действовать соглашение о взаимном въезде тургрупп.

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Первые безвизовые групповые поездки российских туристов в Китай могут возобновиться уже в мае, пишет NEWS со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артура Мурадяна.

Согласно имеющейся у АТОР информации, после трехлетнего перерыва между Россией и Китаем вновь стало действовать соглашение о взаимном въезде туристических групп по спискам туроператоров.

В АТОР отметили, что в ближайшее время они ожидают введения безвизовых групповых путешествий, так как для этого уже готово все необходимое со стороны обеих стран.