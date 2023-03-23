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2 часа назад

Тюменцы в два раза сэкономят на перелетах по России

Ura.Ruиещё 2

Авиакомпания S7 Airlines устроила распродажу билетов на рейсы по России. Из Тюмени со скидкой 50% можно отправиться в Новосибирск. Информация об этом появилась на сайте перевозчика. Улететь за меньшую стоимость можно уже с 27 марта.

Тюменцы в два раза сэкономят на перелетах по России
Фото: Ura.RuUra.Ru

«До -50% на перелеты по России и в некоторые другие страны — в том числе по субсидируемым и льготным тарифам. Скидка действует только на перелеты туда-обратно», — указано на сайте S7 Airlines.

Купить выгодные билеты можно до 24 марта, а льготная программа распространяется на перелеты, которые стартуют с 27 марта. Из Тюмени, например, в Новосибирск цена билета туда и обратно будет начинаться от 8 280 рублей.

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