Куда можно улететь из Омска весной и летом

Омский аэропорт опубликовал новое сезонное расписание, которое будет действовать с 26 марта по 28 октября. Принципиально новых рейсов по российским направлениям не появилось. Например, авиакомпании так и не решились запустить потенциально востребованный (судя по опросу омского аэропорта и нашего телеграм-канала) рейс в Калининград, вылеты в Мурманск и Нижний Новгород.

Фото: Новый Омск Новый Омск

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Вместо 6 рейсов в Москву с 26 марта будет действовать 7. Ранним утром будут выполнять ежедневные вылеты «Победа» (в Шереметьево), «Сибирь» (Домодедово), «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» (Домодедово). Правда, рейсы последнего перевозчика 28,30 марта и 4,6,12,13, 19 апреля отменены.

Ни одного дневного вылета в Москву пока не запланировано. Вечером (в 17:15 и 17:35) будет сразу два рейса в столицу — авиакомпаний «Россия» (Шереметьево) и «Сибирь». Первый рейс новый, в предыдущих версиях расписания омского аэропорта его не было.

Увеличится количество вылетов в Санкт-Петербург. Самолеты «России» и «Северного ветра» будут летать по этому направлению ежедневно. К утренним рейсам в Питер добавили ночной, с вылетом из Омска в 2:15 (он будет выполняться каждый вторник, начиная с 5 мая).

В марте-октябре запланированы рейсы в Сочи. Их будут выполнять 6 перевозчиков - «Якутия» (рейс Якутск — Сочи — Якутск), «Северный ветер», «СмартАвиа», «НордСтар» (Норильск — Омск — Сочи), «Уральские авиалинии» и «Аэрофлот».

В Минводы омичей будут возить две авиакомпании - «Азимут» (по понедельникам и четвергам с посадкой в Уфе) и «Ред Вингс» (по понедельникам).

Обещанный рейс в Махачкалу «Северный ветер» начнет выполнять с 30 апреля. О стоимости билетов на этом направлении мы рассказывали здесь.

В Казань предусмотрено 7 рейсов — по понедельникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям. Сохранятся вылеты в Абакан (ЮВТаэро - по понедельникам, вторникам, субботам и воскресеньям), Самару (ЮВТаэро - понедельник, вторник, воскресенье), Тобольск (ЮВТаэро — по понедельникам и субботам).

На направлении в Красноярск добавили еще один рейс. С1 апреля улететь туда можно будет по вторникам, четвергам и субботам.

Сохранятся рейсы из Омска в Екатеринбург («Ред вингс», ЮВТаэро), ежедневные в Новосибирск (авиакомпания «Сибирь»), Пермь (по вторникам), Барнаул и популярные у вахтовиков направления — в Тюмень (Ютэйр), Новый Уренгой («Ямал»), Салехард («Ямал»), Сургут («Ютэйр»), Ханты-Мансийск («ЮТэйр»), Нижневартовск («Ютэйр»).

Анонсированного субсидированного рейса из Омска в Горно-Алтайск в расписании пока нет. Вероятно, информация о нем появится позже - его запуск запланировали только на 1 июня.

Зарубежье

В весенне-летнем расписании предусмотрено 5 регулярных международных рейса. Продолжат выполняться вылеты в Ош (Киргизия, перевозчик - «Северный ветер»), Наманган (Узбекистан, перевозчик - Uzbekistan airways), Астану («Ред вингс» и Qazaq Air). К ним добавятся два новых направления — в Душанбе (со 2 мая, перевозчик - «Северный ветер») и Ташкент (с 26 марта, перевозчик - Uzbekistan airways). Анонсированного рейса в Ереван, на который ранее уже открыли продажу билетов, пока в расписании омского аэропорта нет.

Из зарубежных курортных направлений в новом сезоне можно рассчитывать только на Таиланд (последний рейс — 23 апреля) и Турцию. Рейсы в Утапао запланированы на 1, 12 и 23 апреля. Первый вылет в Анталью (их будет выполнять авиакомпания «Турецкие авиалинии») запланирован на 15/16 апреля. Египта, Дубая и других направлений в расписании омского аэропорта нет.