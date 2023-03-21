Россияне бронируют на лето традиционно зимние зарубежные направления

Акции раннего бронирования зарубежных туров завершатся уже в конце марта. В этом году россиянам стало доступнее больше зарубежных направлений. Ехать на отдых за рубеж соотечественники готовы даже в те страны, которые из-за зноя раньше считались осенне-зимними пляжными направлениями. В результате выездной турпоток по итогам года вырастет на 20%, прогнозируют представители туриндустрии.

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Сейчас прямые рейсы из России есть в 34 страны мира, куда летают российские либо иностранные авиакомпании, рассказывает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Но выбор зарубежных направлений этим набором не исчерпывается. В другие страны туристы путешествуют транзитом.

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"Все мы, конечно, ждем открытия безвизовых групповых поездок в Китай. Если произойдет полноформатное открытие Китая, мы сможем увидеть по итогам этого года прирост зарубежных поездок по пакетным турам на 20%", - отмечает он.

Пока большинство соискателей на визу в КНР - деловые путешественники, отмечают в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Но не только Китай привлекает российских туристов. Ожидается увеличение числа поездок и в другие страны, например, Турцию, Индию.

В прошлом году по пакетным турам за рубеж было отправлено около семи миллионов человек, не считая Абхазию, говорит Горин. В лучшие годы, как, например, в 2019 г., за рубеж по пакетным турам выезжало около 13 млн туристов. От таких показателей мы пока отстаем, но выездной турпоток уверенно растет. В прошлом году показатели прироста различались в зависимости от страны. Например, в Объединенные Арабские Эмираты турпоток увеличился на 60%, а в Турцию - на 80% по количеству путешествий.

По абсолютному количеству бронирований на летний сезон Турция лидирует и сейчас. Но в этом году спрос распределяется и на другие направления, которые теперь стали востребованы еще и летом. Это Египет, ОАЭ, Таиланд, Шри-Ланка, Мальдивы.

Турагенты просят туроператоров продлить часть зимних чартерных программ в Таиланд, так как есть высокий спрос со стороны туристов, сложностей с подтверждением номеров летом не будет, сообщают в АТОР. Туроператоры FUN&SUN и Anex Tour уже решили продлить чартерную программу в Таиланд на летний сезон.

В Шри-Ланке также нацелены принимать туристов летом и по итогам 2023 года увеличить втрое турпоток из России по сравнению с 2022 годом до 280 тыс. туристов, указывают в Ассоциации туроператоров России. Туроператоры намерены продолжать летом полетные программы даже на Кубу и в Венесуэлу. Ранее все эти направления пользовались популярностью лишь в осенне-зимний период, так как летом там слишком жарко.

Есть также туры и в Европу. Кстати, ситуация с шенгенскими визами стабилизировалась. Пик ажиотажного спроса прошел, хотя бывают сложности с записью на подачу документов.

Другой вопрос, что по многим направлениям прямых рейсов нет. Например, в ту же Европу добраться прямым рейсом из России можно только через Сербию на рейсах Air Serbia. Перелет длится чуть более трех часов. По другим направлениям потребуется пересадка. Например, появились маршруты на Кипр через Кувейт или Армению. По другим европейским направлениям есть туры с пересадкой в Стамбуле, Ереване или Дубае. Это усложняет транспортную логистику. Кроме того, на международных направлениях нужно учитывать изменившийся курс валюты. Если в прошлом году евро стоил около 60 рублей, то в этом - в среднем 80 евро. В результате международные путешествия подорожали в этом году по сравнению с прошлым годом на 15-30%, замечает Горин.

Летом этого года востребованы Египет, ОАЭ, Таиланд, Шри-Ланка, Мальдивы. Раньше в эти страны ехали преимущественно осенью и зимой

Но зато за рубеж устремилось больше тех туристов, которые выбирают бюджетные направления. Средняя стоимость забронированной ночи в средствах размещения за рубежом на весну составляет 7,6 тыс. рублей, что на 35% меньше, чем в прошлом году, отмечает представитель агрегатора Ostrovok.ru. Средний чек бронирований отелей снизился на 13% и на лето (с 8,5 тыс. рублей в 2022 году, до 7,4 тыс. рублей в 2023 году).

"Снижение средней стоимости ночи связываем с увеличением доли бюджетных направлений в структуре бронирований", - поясняют в компании.

В частности, сыграли роль страны ближнего зарубежья. Так, доля Беларуси на весну-лето 2023 года выросла более чем в два раза относительно прошлого года - с 10 до 23%, Армении - с 2 до 6%, доля Узбекистана - с 1 до 5%.