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1 час назад

Oman Air объявила специальные цены на новые рейсы из Москвы

TourDomиещё 1

С 28 марта авиакомпания Oman Air увеличит количество рейсов из Москвы в Маскат с имеющихся сейчас четырех в неделю до ежедневных. Как сообщили TourDom.ru в представительстве перевозчика, на новые вылеты (вторник, четверг и воскресенье) объявлены специальные цены.

Oman Air объявила специальные цены на новые рейсы из Москвы
Фото: tourdom.rutourdom.ru

В Маскат можно будет добраться по цене от 40 тыс. за билет туда-обратно, в Дубай – от 41 тыс., в Бангкок и Куала-Лумпур – за 57 600 и 57 500 руб. соответственно. Приобрести билеты по этой цене можно до 5 апреля, а совершить перелет – до 31 августа. При этом для вылетов из Москвы действуют ограничения на даты с 26 апреля по 6 мая, а в Москву – с 8 по 14 мая.

Редакция сравнила эти предложения с ценами конкурентов. Например, у Emirates с 2 по 9 апреля билет в Дубай и обратно обойдется минимум 63 240 руб. Наиболее доступный перелет в Куала-Лумпур на эти даты предлагает Turkish Airlines – от 79 444. А за Бангкок «Аэрофлот» просит от 87 тыс.

В представительстве Oman Air сообщили еще одну новость: с июня компания возобновит рейсы на Мальдивы, таким образом, из Москвы на эти острова появится еще один вариант перелета со стыковкой в Маскате. Цены на сайте Oman Air пока не объявлены. В телеграм-канале «Крыша ТурДома» пользователи считают, что предложения перевозчика будут востребованы: «Хорошая авиакомпания, цена и сервис на высоте».

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