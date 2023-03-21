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1 час назад

В Рязанской области сохраняют историю старинных храмов

62info.ru

Главная задача историко-краеведческого проекта "Будем искать!" – собрать максимум возможной информации о храмах, которые когда-то славились на всю округу, но в советские годы пришли в упадок. Восстановить их все нет средств, но можно сберечь память об этих удивительных памятниках.

В Рязанской области сохраняют историю старинных храмов
Фото: 62info.ru62info.ru

Иногда волонтеры отправляются за сотни километров от Рязани – им предстоит сделать фото, снять видео с помощью аэросъемки, создать 3D-панорамы внутренних интерьеров разрушенных храмов. На каждый храм собирают информацию – когда был построен, чем знаменит. Часто добровольцы совмещают научную работу с делами вполне практическими – посильно приводят в порядок территорию внутри храмов и вокруг них.

Сейчас в Рязанской области около двухсот недействующих храмов, половину волонтеры уже посетили и описали.

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