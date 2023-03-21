Российские сенаторы готовы развивать туризм с Мадагаскаром

Сенаторы готовы содействовать развитию туристических обменов с Мадагаскаром. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев на встрече с членом президиума Сената парламента республики Эдди Сержем Фернандом. Сенатор принимает участие во второй Международной парламентской конференции «Россия — Африка» в Москве, сообщили в Совете Федерации.

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В частности, речь идет о формировании российского туристического кластера в районе «Русской бухты» напротив острова Нуси-Бе, уточнил Косачев.

Кроме того, на встрече были затронуты вопросы льготных поставок российских нефтепродуктов, пшеницы, других видов продовольствия. Стороны также обсудили двустороннее сотрудничество в сферах машиностроения и высоких технологий.

«Наши страны и народы связывают дружественные отношения, проверенные временем», — сказал Косачев.

По его словам, это взаимодействие имеет самые различные измерения, а их парламентская составляющая находится на продвинутом уровне.