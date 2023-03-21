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1 час назад

Российские сенаторы готовы развивать туризм с Мадагаскаром

Парламентская газета

Сенаторы готовы содействовать развитию туристических обменов с Мадагаскаром. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев на встрече с членом президиума Сената парламента республики Эдди Сержем Фернандом. Сенатор принимает участие во второй Международной парламентской конференции «Россия — Африка» в Москве, сообщили в Совете Федерации.

Российские сенаторы готовы развивать туризм с Мадагаскаром
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

В частности, речь идет о формировании российского туристического кластера в районе «Русской бухты» напротив острова Нуси-Бе, уточнил Косачев.

Кроме того, на встрече были затронуты вопросы льготных поставок российских нефтепродуктов, пшеницы, других видов продовольствия. Стороны также обсудили двустороннее сотрудничество в сферах машиностроения и высоких технологий.

«Наши страны и народы связывают дружественные отношения, проверенные временем», — сказал Косачев.

По его словам, это взаимодействие имеет самые различные измерения, а их парламентская составляющая находится на продвинутом уровне.

В свою очередь, Эдди Серж Фернанд отметил высокий уровень двусторонних связей и подчеркнул намерение развивать их с помощью механизмов парламентской дипломатии. Он также отметил хорошую организацию и результативность работы Второй межпарламентской конференции «Россия — Африка» в Москве.

Новости путешествий,Константин Косачев,Совет Федерации,
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