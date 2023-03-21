Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+9° в 
USD 76.84EUR 82.54
Войти в почту
38 минут назад

Туристы получили способ попасть в Китай, не дожидаясь визы

TourDom

О еще одном способе попасть в Китай для россиян, которые не готовы ждать очереди для получения туристической визы, рассказали турагенты из Дальнего Востока РБК. Маршрут пролегает через Харбин.

Туристы получили способ попасть в Китай, не дожидаясь визы
Фото: tourdom.rutourdom.ru

«Наш китайский партнер в течение 3–4 дней оформляет приглашение, отправляет в электронном виде к нам, мы даем приглашение и гарантийное письмо на руки заказчику, и он с этими документами прибывает на регистрацию в аэропорт. А уже в Харбине ему на основании оригиналов документов, которые его ожидают в день прибытия, вклеивают визу», – поделилась с журналистами Валентина Асеева («Валентур», Хабаровск).

Она добавила, что документ позволяет путешествовать по Поднебесной в течение месяца. Такой вариант специалист назвала оптимальным для тех, кто планирует отправиться в Китай в ближайшее время.

Подобные схемы уже отрабатывают и во Владивостоке. Причем, согласно информации издания, визы по прибытии оформляют и для групповых туристов. Однако разница между безвизовыми поездками в том, что не нужно всем вместе ехать по одному маршруту – можно продолжить путь по отдельности. В агентствах подчеркивают, что ПЦР-тесты у туристов не потребуют.

Коммерческий директор IZI Tour Евгений Косинков подтвердил TourDom.ru, что такие путешествия легальны. По его словам, визы по прибытии для россиян получают распространение еще и благодаря открытию новых рейсов. Например, из Хабаровска и Владивостока в Пекин отправится авиакомпания «Аврора», а число вылетов в Харбин увеличат до 2 раз в неделю. Кресла на маршруте Хабаровск – Харбин – Хабаровск 1 и 8 мая соответственно стоят от 17,7 тыс. руб.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий