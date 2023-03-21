Туристы получили способ попасть в Китай, не дожидаясь визы

О еще одном способе попасть в Китай для россиян, которые не готовы ждать очереди для получения туристической визы, рассказали турагенты из Дальнего Востока РБК. Маршрут пролегает через Харбин.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

«Наш китайский партнер в течение 3–4 дней оформляет приглашение, отправляет в электронном виде к нам, мы даем приглашение и гарантийное письмо на руки заказчику, и он с этими документами прибывает на регистрацию в аэропорт. А уже в Харбине ему на основании оригиналов документов, которые его ожидают в день прибытия, вклеивают визу», – поделилась с журналистами Валентина Асеева («Валентур», Хабаровск).

Она добавила, что документ позволяет путешествовать по Поднебесной в течение месяца. Такой вариант специалист назвала оптимальным для тех, кто планирует отправиться в Китай в ближайшее время.

Подобные схемы уже отрабатывают и во Владивостоке. Причем, согласно информации издания, визы по прибытии оформляют и для групповых туристов. Однако разница между безвизовыми поездками в том, что не нужно всем вместе ехать по одному маршруту – можно продолжить путь по отдельности. В агентствах подчеркивают, что ПЦР-тесты у туристов не потребуют.