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1 час назад

Рост цен на отдых в Турции увеличил интерес к турам в ОАЭ, Египет и Тунис

TourDom

Некоторые туристы переориентируется с Турции на Египет, ОАЭ и даже Тунис. Это связано с высокими ценами. Не все готовы отдавать 200 или 300 тыс. руб. за 7 ночей в тех турецких отелях, которые раньше стоили в 1,5–2 раза дешевле.

Рост цен на отдых в Турции увеличил интерес к турам в ОАЭ и Египет
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Как рассказал корреспонденту TourDom.ru Андрей Гриднев («Магазин горящих путевок», Москва), около 30% его клиентов делают выбор в пользу других направлений, с учетом сопоставимой стоимости.

Тур в ОАЭ на двоих на 7 ночей с вылетом 5 июня из Москвы в 4-звездочном Mirage Bab Al Bahr Beach Resort в Фуджейре стоит 163,5 тыс. руб. Питание включено в стоимость. За аналогичный по длительности и дате вылета тур с питанием Soft All inclusive в Marjan Island Resort & Spa 5* в Рас-эль-Хайме нужно отдать почти 157 тыс. руб.

Также некоторые туристы выбирают вместо Турции Египет. Например, 7 ночей в Albatros Palace Sharm El Sheikh 5* с перелетом из Москвы 14 июня и питанием «все включено» обойдутся в 192,5 тыс. руб. Отдых в тунисском Barcelo Concorde Green Park Palace 5* de luxe на «все включено» стоит от 163 тыс. руб. на двоих с вылетом 7 июня.

Для сравнения: 7 ночей с вылетом 5 июня в анталийском Swandor Hotels & Resorts Topkapi Palace 5* на двоих с питанием «ультра все включено» стоят от 220 тыс. руб.

Эксперт отмечает, что альтернатив Турции с таким количеством отелей и качеством сервиса нет. Другие направления пользуются спросом в основном у тех туристов, которые неплохо переносят жару и готовы к экспериментам. В том же Египте нет такой влажности, как на турецких курортах, поэтому высокая температура не столь утомительна. А вот подводный мир очень живописен.

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