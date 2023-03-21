Рост цен на отдых в Турции увеличил интерес к турам в ОАЭ и Египет

Некоторые туристы переориентируется с Турции на Египет, ОАЭ и даже Тунис. Это связано с высокими ценами. Не все готовы отдавать 200 или 300 тыс. руб. за 7 ночей в тех турецких отелях, которые раньше стоили в 1,5–2 раза дешевле.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Как рассказал корреспонденту TourDom.ru Андрей Гриднев («Магазин горящих путевок», Москва), около 30% его клиентов делают выбор в пользу других направлений, с учетом сопоставимой стоимости.

Тур в ОАЭ на двоих на 7 ночей с вылетом 5 июня из Москвы в 4-звездочном Mirage Bab Al Bahr Beach Resort в Фуджейре стоит 163,5 тыс. руб. Питание включено в стоимость. За аналогичный по длительности и дате вылета тур с питанием Soft All inclusive в Marjan Island Resort & Spa 5* в Рас-эль-Хайме нужно отдать почти 157 тыс. руб.

Также некоторые туристы выбирают вместо Турции Египет. Например, 7 ночей в Albatros Palace Sharm El Sheikh 5* с перелетом из Москвы 14 июня и питанием «все включено» обойдутся в 192,5 тыс. руб. Отдых в тунисском Barcelo Concorde Green Park Palace 5* de luxe на «все включено» стоит от 163 тыс. руб. на двоих с вылетом 7 июня.

Для сравнения: 7 ночей с вылетом 5 июня в анталийском Swandor Hotels & Resorts Topkapi Palace 5* на двоих с питанием «ультра все включено» стоят от 220 тыс. руб.