Казань и Тегеран свяжет авиасообщение

Между Казанью и Тегераном появится прямое авиасообщение.

Фото: Реальное время Реальное время

С началом СВО российско-иранские отношения стали активно развиваться и приобретать более широкое значение. Во многом этому способствует Татарстан, ставший важнейшим звеном в деловых связях с Ираном. Так, с недавнего времени между странами завязалось масштабное партнерство в сферах производства, торговли и даже туризма.

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Как рассказал глава Минэкономразвития России Максим Решетников, только за 2022 год Иран посетили более 22 тысяч россиян, а Россию — свыше 20 тысяч иранцев. По его словам, для продолжения такого туристического взаимодействия с 28 марта между Казанью и Тегераном появится прямое авиасообщение.

О том, как оно будет восприниматься туристами и насколько станет популярным, — в материале "Реального времени".

Иран хочет отменить визы для россиян

Еще в самом начале марта чрезвычайный и полномочный посол Ирана Казем Джалали заявил, что республика выступает за безвизовый режим с Россией. Тогда он отметил, что государство открыто для российских туристов, которым надо дать возможность познакомиться с достопримечательностями и богатой культурой страны. Джалали заверил, что в Иране готовы обеспечить россиянам высокий уровень безопасности.

Джалали также напомнил, что с января 2023 года в Иране отменены визы для тех, кто приезжает в рамках групповых туристических поездок. Главным вопросом, по его словам, является предоставление въездных виз.

Уже в середине месяца заместитель министра туризма, культурного наследия и ремесел страны Али Асгар Шалбафиян сообщил, что Иран намерен открыть прямые рейсы в Казань и Санкт-Петербург. Он напомнил — в настоящее время существует 11 авиарейсов между Тегераном и Москвой. Как и Джалали, он порекомендовал россиянам при возможности посетить все города Ирана, поскольку в каждом из них есть свои интересные места и достопримечательности.

В ответ на эти предложения министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что с 28 марта между Казанью и Тегераном появится прямое авиасообщение. Разделяя мнение своих иранских коллег, он также подчеркнул, что страны планируют в ближайшее время заключить соглашение о безвизовых групповых турпоездках.

"Иран достаточно непростой продукт"

"Реальное время" обратилось за комментариями к экспертам туристической отрасли за профессиональным мнением о том, насколько популярными будут такие путешествия и что это даст отечественным туроператорам.

По его словам, несмотря на проявляющийся интерес к перелетам, Иран все же является более привлекательным регионом с точки зрения развития не туристического бизнеса.

— То есть на море, например, из 10 человек едет всего 8, а двое будут проходить экскурсии. Но сейчас, конечно, тренд изменился, где-то 6 на 4. Поэтому говорить о том, что будет массовым продуктом, нет [смысла]. В плане бизнеса — там есть потенциал. Бизнес-партнерства и продукция Ирана, начиная от их фруктов и овощей и заканчивая текстилем. Поэтому бизнес компоненты там более потенциальны, чем туристические, — сказал он.

"Все мы понимаем, что страна непростая, со своими особенностями"

В свою очередь владелец компании Companion SP Сергей Пасечник заявил, что такое направление может стать альтернативой для традиционных путешествий. Однако он также подчеркнул, что для того, чтобы говорить о его популярности необходимо время, за которое такой маршрут приживется.

Вместе с этим эксперт подчеркнул факт того, что 20 лет назад Иран воспринимался совершенно иначе, в том числе и в России. Но сейчас если регион раскроет свои отличительные особенности, то подобно известным курортам станет востребован как для отдыха, так и для изучения культуры.

— Может быть определятся какие-то завязки не только по отдыху, температуре, климату, еде. Если там есть отличия, то это все складывается в интересное путешествие, которое отвлекает тебя от ежедневного быта. Тогда может быть и станет. Но слово "популярное" точно будет не уместным. Это может быть альтернатива Египту или Турции. Это может быть и эксперимент. Все мы понимаем, что страна непростая, со своими особенностями. Еще 20 лет назад у нас была другая точка зрения на эту страну. Сейчас вот можно будет посмотреть, — сказал он.

Также Сергей Пасечник отметил, что в Иране может скрываться потенциал схожий с Дубаем. Так, по его словам, через несколько лет при активном развитии и доступности для туристов он может приобрести совершенно иной вид.

— Пока еще на международных выставках я не видел представителей профессиональных туристических компаний из этой страны. Но, находясь в других странах, я вижу, что их туристы, которые могут позволить себе отдых ведут себя достаточно свободно. Они вполне себе адекватны. Офисы туризма, я думаю, работают, и всегда с ними можно наладить контакты. А отели есть в любой стране, но разного уровня. В Анталии или Дубае 35 лет назад тоже не было такого количества отелей. Но спрос рождает предложение, — подчеркнул глава Companion SP.

"Расширение линейки необходимо, потому что продавать особо нечего"

Как рассказала "Реальному времени", директор ООО "Трэвэл-Эндвок" Юлия Таланова, для того, чтобы понять насколько популярным станет данное направление нужно, чтобы принимающая сторона показала себя на высоком уровне. Более того, на сегодняшний день у Ирана есть все шансы стать одним из лидеров по туризму из-за малой доступности к путешествиям.

Татарстан и Иран уже обмениваются бизнес-миссиями

В феврале глава Агентства инвестиционного развития (АИР) Татарстана Талия Минуллина рассказала, что республику в мае 2023 года в преддверии международного экономического форума "Россия — Исламский мир: KazanForum" должна посетить бизнес-миссия из Ирана.

— Заблаговременно с Торгово-промышленной палатой России мы прорабатываем бизнес-миссию предпринимателей из Исламской Республики Иран, которые приедут за четыре дня до саммита. Мы сейчас планируем для них отдельную программу с посещением наших индустриальных парков, а на площадке KazanForum уже будут подведены итоги этой бизнес-миссии, — рассказала она.

KazanForum, незадолго до которого в Татарстане ждут бизнес-миссию из Ирана, пройдет 18—19 мая. Ожидается, что в нем примет участие руководство страны.