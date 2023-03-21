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18 минут назад

Перечислены самые доступные для туристов города России

Катерина Саломе

В крупных городах страны значительно уменьшилось число бронирований жилья. Однако стоимость проживания все равно продолжает активно расти, сообщает РБК со ссылкой на сервис «Суточно.ру».

Самые доступные для туристов города России
Фото: UnsplashUnsplash

Лидирующую позицию в рейтинге городов-миллионников России с доступной посуточной арендой оказался Челябинск. Средний чек за проживание в сутки там составляет 2040 рублей.

На втором месте оказалась Уфа — 2230 рублей, а завершил тройку лидеров Волгоград — 2240 рублей. Омск и Краснодар заняли четвертое (2250 рублей) и пятое (2260 рублей) места соответсвенно.

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Самым дорогим городом в списке, конечно, стала столица. За день в московском жилье путешественникам придется отдать 3800 рублей.

Представитель «Суточно.ру» подчеркнул, что несмотря на доступную цену на аренду апартаментов россияне реже осуществляют бронирование в этих городах. Это, по его словам, связано с тем, что соотечественники стали чаще выбирать другие направления: Дагестан, КавМинВоды, Карелию, Байкал, Калининградскую область.

Ранее мы писали о том, что названы города, куда выгоднее всего полететь в апреле.

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