Турист захотел увидеть популярную в Таиланде пещеру и поплатился жизнью

Австралийский турист захотел подняться к отдаленной пещере в Таиланде и поплатился жизнью. Об этом сообщает Daily Star.

Фото: Лента.ру Лента.ру

Уточняется, что 69-летний Эдвар Алчин (Edward Alchin) решил отправиться в поход и посетить популярную среди туристов пещеру в одиночку, но выбрал для этого слишком жаркий день. Ему предстояло подняться по лестнице, насчитывающей свыше 1200 ступенек, однако вскоре после старта мужчина почувствовал себя плохо и потерял сознание.

Туриста нашел местный житель, который сразу вызвал скорую помощь. Бригада прибыла слишком поздно и, несмотря на попытки спасти Алчина, вскоре медики констатировали, что он умер от остановки сердца. Врачи предположили, что организм не выдержал физических нагрузок в такую жару.