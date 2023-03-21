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1 час назад

Росавиация вновь ждет от авиакомпаний новых рейсов в экзотические страны

TourDom

Росавиация запросила у российских авиаперевозчиков предложения по открытию рейсов в 11 стран –– Мьянму, Малайзию, ЮАР, Тунис, Эфиопию, Бангладеш, Вьетнам, Индонезию, Марокко, Пакистан и Саудовскую Аравию. Как сообщили редакции два источника на рынке, регулятор ждет информацию до 22 марта, при этом перспективы полетов вызывают у них сомнения.

Росавиация ждет от авиакомпаний новых рейсов в экзотические страны
Фото: tourdom.rutourdom.ru

С одной стороны, в списке есть страны, которые заведомо представляют интерес для рынка, так ранее туда уже были рейсы. Это например, Вьетнам и Тунис. C другой стороны, Вьетнам не дает российским авиакомпаниям гарантий неприкосновенности самолётов. А уже анонсированные полеты в Тунис пришлось отменить из-за того, что желающих потратить на дорогу в эту страну девять часов оказалось немного.

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По словам одного из экспертов, больше перспектив у Индонезии и ее курортного острова Бали, а также Малайзии, но дальнемагистральную технику, способную долететь до этих стран, имеют не так много авиакомпаний. Кроме того, перевозчики не станут открывать рейсы без поддержки туроператоров - это слишком рискованно.

“Если от рынка будет запрос, то мы проработаем возможность куда-то полететь”, - сообщили TourDom.ru в одной из авиакомпаний.

В канун лета на туристическом рынке другие приоритеты - сейчас основная ставка делается на Турцию, которая много лет лидирует в рейтинге предпочтений. Поэтому вопрос о датах рейсов в Индонезию и Малайзию остается открытым.

Что касается Марокко, Мьянмы и Саудовской Аравии, то полеты, с большей долей вероятности начнут их собственные авиакомпании, заинтересованные в укреплении связей с Россией. Однако когда это произойдет тоже непонятно. Royal Air Maroc уже несколько раз переносила дату возобновления рейсов. Отложила полеты в нашу страну также Saudia, которую в Шереметьево ждали еше весной прошлого года. Еще один перевозчик, Myanmar Airways, изначально планировал рейсы к декабрю 2022 года и получил все необходимые разрешения. Сейчас его представители говорят о сроках неопределенно: “уже совсем скоро”.

Появление в списке Росавиации таких стран как ЮАР, Бангладеш и Пакистан наши собеседники объясняют сугубо дипломатическими причинами: “это связано с внешнеполитическим указанием сверху”. Один из экспертов напомнил, что в феврале Росавиация уже пыталась склонить авиакомпании к полетам в африканские страны (ЮАР, Кения, Намибия, Сенегал, Уганда и тп), но “никто не хочет”, так как это экономически нецелесообразно.

Новости путешествий,Аэропорт Шереметьево,Росавиация,
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