На курорты России приедет на 30% больше отдыхающих

Туристический поток по России в этом году вырастет на 30%, прогнозируют представители туриндустрии. Произойдет это, несмотря на отсутствие кешбэка, закрытые 11 аэропортов в южной и центральной частях страны и рост цен. В некоторых отелях и санаториях на лето уже заканчиваются места.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Первые результаты этого года радуют, рассказывает вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. В первую очередь туристы ожидаемо нацелились на курорты. "Пляжные направления растут на 25-30% к прошлому году, непляжные - на 10-15%", - говорит Ромашкин. Пока это данные бронирований в марте к аналогичному периоду прошлого года. Но и по итогам года рост внутреннего турпотока может составить до 30%, указывает эксперт.

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В Российском союзе туриндустрии (РСТ) также отмечают, что динамика ранних бронирований по внутрироссийским направлениям в этом году улучшилась к прошлому году на 20-30%. Причем бронирования идут, даже несмотря на сложности с авиасообщением. Туристы выбирают поезда либо автомобили, а также используют крупные пересадочные центры.

Рост будет и по официальным прогнозам. Накануне вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что турпоток по России в 2023 году может превысить допандемийный показатель и составить более 65 млн поездок.

По словам вице-премьера, в прошлом году внутри страны путешествовало около 63 млн россиян.

Заметный рост внутреннего туризма представители власти, отрасли и эксперты предсказывают, несмотря на не самую благоприятную ситуацию. Программа стимулирования спроса - туристический кешбэк - в этом году пока не действует, 11 аэропортов закрыты. Зато теперь работает фактор транспортной определенности, поясняет Ромашкин.

"Год назад туристы терпеливо ждали самолетов в марте, апреле-мае, оптимисты были даже в июне, а авиакомпании разрешали бесплатно переносить вылет. В этом году туристы рассчитывают только на свои силы: либо автомобиль, либо поезд", - поясняет он.

Потому растут бронирования даже в Крыму. Примерно с 1 марта туристы начали бронировать отдых на полуострове лучше, чем год назад. Кстати, путешествие в Крым на автомобиле многих устраивает и даже стало модным в последнее время.

Определенность сказалась и на глубине бронирования. По данным агрегатора "Туту.ру", сейчас на апрель приходится 22% забронированных билетов, на май - 12%, в прошлом году показатели были ниже - 19% и 9,6% соответственно. Авиабилеты на летние месяцы в этом году пока приобретают так же, как в прошлом.

По отелям заметно смещение на летние месяцы. Как рассказал "РГ" представитель агрегатора OneTwoTrip, если в прошлом году накануне поездки отели бронировали 17% туристов, то в этом году - лишь 13%. Туристы стали чаще бронировать отели за несколько месяцев.

Впрочем, все зависит от категории отеля. В первую очередь уходят качественные средства размещения - пятизвездочные отели, говорят представители туррынка. В каких-то конкретных популярных отелях, вполне возможно, уже могут заканчиваться места даже на летние месяцы, говорит Ромашкин.

В этом году путешествия по России в среднем подорожали на 10-15%. При этом в первую очередь раскупают самые качественные и дорогие отели

Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталья Осипова обращает внимание на высокий спрос на санатории. Обычно отдых в здравницах бронируют за полгода, а в этом году даже за семь месяцев в некоторых санаториях уже нет мест, говорит она.

Впрочем, все зависит от качества санатория или отеля. Санатории Сочи и Краснодарского края бронируют где-то за полгода, мест уже нет на август. Высокая глубина продаж отмечается только по санаториям и популярным отелям.

Глубина продаж зависит и от направления. Дальше всего бронируют отдых на круизном рынке. Там путешественники уже в сентябре начинают бронировать путешествия летом следующего года, говорит Ромашкин. Примерно за несколько месяцев бронируют пляжные направления, а по Подмосковью или Санкт-Петербургу бронирование идет за 2-3 недели до поездки. Туристы знают, что в принципе, когда бы ты не собрался в Петербург, всегда найдется какое-то место, поясняет эксперт. По его словам, сейчас уже забронировано в среднем по рынку 20-25% туров на июнь, примерно 15% - на июль и около 10% на август.

Но популярен отдых внутри страны, по мнению Осиповой, не потому, что за рубеж некуда ехать. Популярные отели хорошо бронировали и ранее. Просто сейчас туристы понимают, что внутри страны можно отдохнуть хорошо, считает она. К тому же сильно изменился сервис. Имеет значение и бюджет путешествия. Качественный отдых стоит дороже.

В этом году путешествия по России в целом подорожали на 10-15%, отмечают в РСТ. По данным агрегаторов, средний чек забронированной ночи в российских отелях на весну 2023 года составляет 4 тыс. рублей, что на 18% больше, чем в прошлом году. На лето цены пока держатся без изменений относительно лета 2022 года - 4,6 тыс. рублей за номер в сутки.

Еще один обнаружившийся с 2020 года тренд - поиск новых направлений. Туристы осознали, что летом стоит искать места отдыха внутри страны, говорит профессор кафедры менеджмента и сервиса РАНХиГС Галина Дехтярь. В России стали отдыхать те, кто раньше выезжал за рубеж, отмечает она. При этом путешественники хотели поехать туда, где мало людей, но есть хоть какой-то нормальный сервис.

С этим трендом эксперты связывают взрывообразный рост спроса на некоторые направления. Например, в прошлом году внезапно взлетела популярность Дагестана. И в этом году направление покажет какой-то фантастический результат - плюс 45%, считает Ромашкин. По его словам, запросы в интернете на отдых и экскурсии в Дагестане за январь и февраль этого года выросли к аналогичному периоду прошлого года на 248%.

"Это классическая туристическая мода на Дагестан", - считает эксперт.

25 процентов мест в среднем забронировано сейчас в курортных отелях на июнь

Но важны характеристики и самого направления. На одной территории существует три вида туризма. Это пляжное направление, хотя купается в Дагестане достаточно мало туристов, древняя цивилизация - люди хотят прикоснуться к истории. Есть также природная составляющая - Кавказские горы в относительной транспортной доступности. Подняться в горы можно всего за час-два.

На запрос туристов рынок ответил по-своему. Активизировались организаторы так называемых авторских туров, говорит Дехтярь. Большой популярностью они пользуются в первую очередь у молодежи. Но составляют такие туры люди, которые показывают то, что нравится лично им. Такие туры никак не проверяются ни с точки зрения программы, ни с точки зрения безопасности. В итоге многие путешественники оказываются недовольны услугами, которые они получили, говорит Дехтярь. Такие туры могут быть опасны. Например, поездки на мотоциклах по горной местности.

"Мы говорим, что будут лицензироваться гиды, экскурсоводы, при этом у нас есть масса туров, которые организуют люди, никак не контролируемые государством", - замечает эксперт.

Чтобы восполнить этот пробел, в регионах должны наладить контакты с организаторами таких туров. Контролем организации экскурсий на своих территориях должны заняться органы исполнительной власти, поскольку им поручено аккредитовывать экскурсоводов и гидов-проводников, считает она.

Между тем

В России сформировали 147 туристических маршрутов по историческим местам воинской славы.

Маршруты проходят в 51 регионе страны. Они созданы в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко и прошли оценку экспертной группы Агентства стратегических инициатив совместно с минэкономразвития, сообщили в АНО "Национальные приоритеты".

"Маршруты не только включают посещение мемориальных комплексов, памятников и исторических мест решающих битв и сражений, но и рассказывают о подвигах наших соотечественников, знакомят с жизнью и бытом героев войны разных лет", - рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, чьи слова приводит пресс-служба.

Развивать туристические маршруты по местам воинской славы поручил президент Владимир Путин. Создание и популяризация таких маршрутов необходимы для патриотического воспитания подрастающего поколения, добавил вице-премьер.

Больше всего маршрутов создали в курортном Краснодарском крае - 14. В Нижегородской области появилось восемь маршрутов, в Белгородской области - семь, в Калужской, Московской, Мурманской и Тамбовской областях - по шесть маршрутов.