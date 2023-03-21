В Красноярском крае 7,5 тысяч школьников отравят в бесплатные путешествия

В Красноярском крае 7,5 тысячи школьников из средних классов получат сертификаты, позволяющие совершать путешествия в пределах региона бесплатно. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

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«Для нас важно через путешествия по региону взрастить чувство гордости и любви к родному краю, малой Родине. Поэтому в программе 2023 года для детей появились экскурсии с патриотическим уклоном, добавилось множество развивающих игр, мастер-классов, интеллектуальных викторин и профориентационных мероприятий. Считаю, что в новом сезоне программы получились ещё насыщеннее и интереснее», – прокомментировала глава регионального агентства по туризму Ольга Василенко.