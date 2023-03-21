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2 часа назад

Электронные посадочные талоны стали доступны пассажирам авиакомпании «Россия» в аэропорту Внуково

Агентство «Москва»

Пассажиры авиакомпании «Россия» теперь могут воспользоваться электронными посадочными талонами в столичном аэропорту Внуково, сообщается в Telegram-канале перевозчика.

Электронные посадочные стали доступны пассажирам компании «Россия»
Фото: Агентство "Москва"Агентство "Москва"

«Пассажирам авиакомпании «Россия», вылетающим по внутрироссийским направлениям из столичного аэропорта Внуково, стали доступны электронные посадочные талоны. С 20 марта для прохождения предполетных формальностей достаточно предъявить штрих-код на экране мобильного устройства», - говорится в сообщении.

Уточняется, что ранее подобная система была введена в базовых аэропортах авиакомпании «Россия» Шереметьево (Москва) и Пулково (Санкт-Петербург).

Как отмечается, в рамках летнего расписания полетов «Россия» продолжит выполнять рейсы из Внуково в Санкт-Петербург.

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