Электронные посадочные стали доступны пассажирам компании «Россия»

Пассажиры авиакомпании «Россия» теперь могут воспользоваться электронными посадочными талонами в столичном аэропорту Внуково, сообщается в Telegram-канале перевозчика.

Фото: Агентство "Москва" Агентство "Москва"

«Пассажирам авиакомпании «Россия», вылетающим по внутрироссийским направлениям из столичного аэропорта Внуково, стали доступны электронные посадочные талоны. С 20 марта для прохождения предполетных формальностей достаточно предъявить штрих-код на экране мобильного устройства», - говорится в сообщении.

Уточняется, что ранее подобная система была введена в базовых аэропортах авиакомпании «Россия» Шереметьево (Москва) и Пулково (Санкт-Петербург).