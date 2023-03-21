Нью-Йорк возглавил список самых дорогих городов для деловых поездок

Нью-Йорк оставался самым дорогим местом для деловых поездок в мире в 2022 году, при этом всплеск деловых поездок и туризма после пандемии увеличил расходы на 8 процентов по сравнению с предыдущим годом.

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По данным консалтинговой фирмы ECA International, которая в рамках своего исследования учитывала цены в четырехзвездочных отелях, на питание, такси, напитки и непредвиденные расходы, "Большое яблоко" получало от деловых путешественников в среднем 796 долларов в день.

В общем рейтинге доминируют США: Вашингтон и Сан-Франциско вошли в пятерку самых дорогих городов в этом плане, в ней также представлены швейцарские Женева и Цюрих, отмечает Bloomberg.