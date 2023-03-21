Нью-Йорк возглавил список самых дорогих городов для деловых поездок

Нью-Йорк оставался самым дорогим местом для деловых поездок в мире в 2022 году, при этом всплеск деловых поездок и туризма после пандемии увеличил расходы на 8 процентов по сравнению с предыдущим годом.
По данным консалтинговой фирмы ECA International, которая в рамках своего исследования учитывала цены в четырехзвездочных отелях, на питание, такси, напитки и непредвиденные расходы, "Большое яблоко" получало от деловых путешественников в среднем 796 долларов в день.
В общем рейтинге доминируют США: Вашингтон и Сан-Франциско вошли в пятерку самых дорогих городов в этом плане, в ней также представлены швейцарские Женева и Цюрих, отмечает Bloomberg.
Растущие темпы инфляции были основным фактором увеличения расходов на поездки, в то время как падение спроса, вызванное пандемией, привело к более доступным ценам в таких странах, как Китай. Гонконг был самым дорогим направлением в Азии со средними дневными расходами в 520 долларов - всего на 5 долларов больше, чем у Сингапура, являющегося финансовым центром. Лондон и Париж сохранили свои места в первой десятке, а ангольская Луанда стала самым дорогим местом в Африке.