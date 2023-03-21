Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+1° в 
USD 77.24EUR 82.37
Войти в почту
3 часа назад

Нью-Йорк возглавил список самых дорогих городов для деловых поездок в мире в 2022 году

Российская Газета

Нью-Йорк оставался самым дорогим местом для деловых поездок в мире в 2022 году, при этом всплеск деловых поездок и туризма после пандемии увеличил расходы на 8 процентов по сравнению с предыдущим годом.

Нью-Йорк возглавил список самых дорогих городов для деловых поездок
Фото: Российская газетаРоссийская газета

По данным консалтинговой фирмы ECA International, которая в рамках своего исследования учитывала цены в четырехзвездочных отелях, на питание, такси, напитки и непредвиденные расходы, "Большое яблоко" получало от деловых путешественников в среднем 796 долларов в день.

В общем рейтинге доминируют США: Вашингтон и Сан-Франциско вошли в пятерку самых дорогих городов в этом плане, в ней также представлены швейцарские Женева и Цюрих, отмечает Bloomberg.

Растущие темпы инфляции были основным фактором увеличения расходов на поездки, в то время как падение спроса, вызванное пандемией, привело к более доступным ценам в таких странах, как Китай. Гонконг был самым дорогим направлением в Азии со средними дневными расходами в 520 долларов - всего на 5 долларов больше, чем у Сингапура, являющегося финансовым центром. Лондон и Париж сохранили свои места в первой десятке, а ангольская Луанда стала самым дорогим местом в Африке.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий