Поместье La Cigale Estate – победитель премии Wedding Travel Awards

13 марта в отеле Four Seasons Hotel Moscow прошла выставка для профессионалов свадебного и туристического бизнеса Wedding Travel Fair, а также долгожданная церемония награждения главной свадебной премии России Wedding Travel Awards, которую ежегодно проводит журнал Wedding для профессионалов свадебной индустрии.

Фото: Антенна Daily Антенна Daily

По результатам премии, роскошное поместье La Cigale Estate на Сейшелах вошло в список финалистов и стало победителем в номинации «Лучшая свадебная площадка в Индийском океане».

Поместье La Cigale Estate площадью 1,8 га находится на берегу райского острова Праслин, где гостей ждет вилла с 5 комнатами и 4 отдельными бунгало, которые смогут разместить большую семью или компанию друзей до 18 человек.

Эксклюзивная вилла La Cigale расположена на одном из самых красивых пляжей Сейшел и предназначена для единовременной аренды, что гарантирует максимальную приватность для гостей. La Cigale – это больше, чем красивый дом с роскошной обстановкой.

Поместье La Cigale – первая и единственная на Праслине частная вилла высочайшего класса, построенная в традиционном для островов колониальном стиле. На всей территории поместья царит атмосфера безграничного сейшельского гостеприимства.

Премия Wedding Travel Awards проводится с 2019 года. Ежегодно жюри и эксперты выбирают победителей среди лучших российских и зарубежных отелей, вилл, банкетных залов и других площадок для свадьбы и медового месяца.

La Cigale Estate Cote d’Or, Praslin, Seychelles