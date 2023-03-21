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5 часов назад

Поместье La Cigale Estate – победитель премии Wedding Travel Awards

Antenna Daily

13 марта в отеле Four Seasons Hotel Moscow прошла выставка для профессионалов свадебного и туристического бизнеса Wedding Travel Fair, а также долгожданная церемония награждения главной свадебной премии России Wedding Travel Awards, которую ежегодно проводит журнал Wedding для профессионалов свадебной индустрии.

Поместье La Cigale Estate – победитель премии Wedding Travel Awards
Фото: Антенна DailyАнтенна Daily

По результатам премии, роскошное поместье La Cigale Estate на Сейшелах вошло в список финалистов и стало победителем в номинации «Лучшая свадебная площадка в Индийском океане».

Поместье La Cigale Estate площадью 1,8 га находится на берегу райского острова Праслин, где гостей ждет вилла с 5 комнатами и 4 отдельными бунгало, которые смогут разместить большую семью или компанию друзей до 18 человек.

Эксклюзивная вилла La Cigale расположена на одном из самых красивых пляжей Сейшел и предназначена для единовременной аренды, что гарантирует максимальную приватность для гостей. La Cigale – это больше, чем красивый дом с роскошной обстановкой.

Поместье La Cigale – первая и единственная на Праслине частная вилла высочайшего класса, построенная в традиционном для островов колониальном стиле. На всей территории поместья царит атмосфера безграничного сейшельского гостеприимства.

Премия Wedding Travel Awards проводится с 2019 года. Ежегодно жюри и эксперты выбирают победителей среди лучших российских и зарубежных отелей, вилл, банкетных залов и других площадок для свадьбы и медового месяца.

La Cigale Estate Cote d’Or, Praslin, Seychelles

+248 2 560 520

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