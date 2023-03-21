Поместье La Cigale Estate – победитель премии Wedding Travel Awards

13 марта в отеле Four Seasons Hotel Moscow прошла выставка для профессионалов свадебного и туристического бизнеса Wedding Travel Fair, а также долгожданная церемония награждения главной свадебной премии России Wedding Travel Awards, которую ежегодно проводит журнал Wedding для профессионалов свадебной индустрии.
По результатам премии, роскошное поместье La Cigale Estate на Сейшелах вошло в список финалистов и стало победителем в номинации «Лучшая свадебная площадка в Индийском океане».
Поместье La Cigale Estate площадью 1,8 га находится на берегу райского острова Праслин, где гостей ждет вилла с 5 комнатами и 4 отдельными бунгало, которые смогут разместить большую семью или компанию друзей до 18 человек.
Эксклюзивная вилла La Cigale расположена на одном из самых красивых пляжей Сейшел и предназначена для единовременной аренды, что гарантирует максимальную приватность для гостей. La Cigale – это больше, чем красивый дом с роскошной обстановкой.
Поместье La Cigale – первая и единственная на Праслине частная вилла высочайшего класса, построенная в традиционном для островов колониальном стиле. На всей территории поместья царит атмосфера безграничного сейшельского гостеприимства.
Премия Wedding Travel Awards проводится с 2019 года. Ежегодно жюри и эксперты выбирают победителей среди лучших российских и зарубежных отелей, вилл, банкетных залов и других площадок для свадьбы и медового месяца.
La Cigale Estate Cote d’Or, Praslin, Seychelles
+248 2 560 520