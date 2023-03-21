Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+1° в 
USD 77.24EUR 82.37
Войти в почту
3 часа назад

Туроператоры: тюменцам выгоднее всего лететь в Турцию из столицы региона

Ura.Ru

Жителям Тюмени дешевле всего улететь в Турцию из столицы региона, а не из Москвы и Екатеринбурга. Об этом сообщила Александра Достовалова, директор туристического агентства AMORE TRAVEL.

Туроператоры: тюменцам выгоднее всего лететь в Турцию из столицы региона
Фото: unsplash.comunsplash.com

«Большинство сравнивают цены на туры с вылетом из Екатеринбурга и Москвы. Однако разница получается незначительная — 10-15 тысяч рублей. Но эту сумму туристы как раз потратят на дорогу до других городов. Поэтому выгоднее всего лететь из Тюмени», — отметила эксперт РБК Тюмень.

Основатель туристической компании «Море тут» Артем Венскель рассказал о том, что вопрос выбора города вылета был актуален и в 2022 году, когда еще не было достаточно отлажено авиасообщение из регионов России в Турцию. Сейчас ситуация значительно улучшилась. В 2023 году поставили чартерные цепочки с прямым перелетом в Турцию из Тюмени и Екатеринбурга.

Ранее URA.RU писало, что стоимость туров на летний сезон в Турцию увеличится для тюменцев. По словам туристических фирм, выгодные условия на раннее бронирование будет действовать до конца марта, после цена значительно увеличится.

Новости путешествий,Артем Венскель,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий