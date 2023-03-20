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51 минуту назад

Спрос на майские туры в Сочи вырос на 30 процентов

Российская Газета

На майские выходные в Сочи туроператоры зафиксировали 30процентный рост бронирований.

Спрос на майские туры в Сочи вырос на 30 процентов
Фото: Российская газетаРоссийская газета

- По информации туроператоров, спрос на туры в Сочи в период майских праздников заметно выше, чем год назад: в среднем продажи увеличились на 20-30 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, - сообщили в АТОР.

Однако с подтверждением проживания в популярных отелях за 7-10 дней до заезда могут быть проблемы. Номера "люкс" и "полулюкс" уже в дефиците.

Как отметила директор по внутреннему рынку одного из туроператоров Алена Громова, сейчас в равной степени активно бронируются как первые, так вторые "длинные" выходные, но и на весь период с конца апреля до 10 мая. Лучше всего бронируются отели на побережье, так как "люди соскучились по солнцу, теплу и в майские праздники хотят немного почувствовать лето".

По мнению участников туристического рынка, по сравнению с прошлыми майскими праздниками проживание в сочинских отелях подорожало в среднем от 10 до 30 процентов в зависимости от категории объекта.

Отметим, что официально праздничные выходные в мае приходятся с 29 апреля по 2 мая (три дня - с субботы по понедельник) и с 6 по 9 мая (четыре дня - с субботы по вторник).

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