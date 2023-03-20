Индонезия депортировала с Бали 47 иностранцев, в том числе 13 россиян

Индонезия депортировала с острова Бали 47 иностранных туристов, включая 13 граждан РФ, сообщает Bloomberg. За какой срок депортировали такое количество иностранцев, не уточняется.

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Известно лишь, что это произошло в рамках борьбы со злоупотреблением визами гражданами других государств, которые не отдыхают, а работают. Глава балийского отделения Минюста Ангиата Напитупулу рассказал, эти люди были депортированы за нарушение условий пребывания и неправильное использование вида на жительство. Кроме того, в отношении одного гражданина Украины запустили судебное разбирательство в связи с использованием поддельного индонезийского удостоверения личности.

Ранее губернатор Бали Ваян Костер предложил отменить упрощенный визовый режим для граждан из России и Украины. Он объяснил свое решение тем, что за последнее время получил большое количество жалоб на туристов из этих двух стран.