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17 минут назад

Индонезия депортировала с Бали 47 иностранцев, в том числе 13 россиян

Москва24

Индонезия депортировала с острова Бали 47 иностранных туристов, включая 13 граждан РФ, сообщает Bloomberg. За какой срок депортировали такое количество иностранцев, не уточняется.

Индонезия депортировала с Бали 47 иностранцев, в том числе 13 россиян
Фото: Москва24Москва24

Известно лишь, что это произошло в рамках борьбы со злоупотреблением визами гражданами других государств, которые не отдыхают, а работают. Глава балийского отделения Минюста Ангиата Напитупулу рассказал, эти люди были депортированы за нарушение условий пребывания и неправильное использование вида на жительство. Кроме того, в отношении одного гражданина Украины запустили судебное разбирательство в связи с использованием поддельного индонезийского удостоверения личности.

Ранее губернатор Бали Ваян Костер предложил отменить упрощенный визовый режим для граждан из России и Украины. Он объяснил свое решение тем, что за последнее время получил большое количество жалоб на туристов из этих двух стран.

В свою очередь, иммиграционная служба Бали объявила о депортации 31 российского и украинского туриста. По данным ведомства, с января по март 2023 года на Бали прибыли в общей сложности 43 622 россиянина.

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