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3 часа назад

Турист захотел сделать фото на «Скале смерти», упал с высоты и чудом выжил

Lenta.ru

Британский турист упал со «Скалы смерти» во время съемки на самом ее краю и чудом выжил. Об этом сообщает The Star.

Турист захотел сделать фото на «Скале смерти», упал с высоты и чудом выжил
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Инцидент произошел во Вьетнаме, в провинции Хазянг. Мужчина захотел сделать фото на популярной, но смертельно опасной скале. Он поднялся на самых верх, поскользнулся и упал с высоты двух метров. Турист получил лишь травму ноги и был доставлен в больницу после оказания первой помощи.

Место в коммуне Пай Лунг, получившее название «Скала смерти», имеет опасный ландшафт с каменистой поверхностью. Местные власти установили там предупреждающий знак, однако путешественники продолжают подниматься туда и делать фотографии.

Ранее в Таиланде на железной дороге, известной как «Дорога смерти», погиб турист, пытавшийся сделать селфи во время движения поезда. Сообщалось, что мужчина открыл дверь вагона и высунулся наружу, чтобы сфотографироваться, но поскользнулся и выпал на ходу.

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