Турист захотел сделать фото на «Скале смерти», упал с высоты и чудом выжил

Британский турист упал со «Скалы смерти» во время съемки на самом ее краю и чудом выжил. Об этом сообщает The Star.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Инцидент произошел во Вьетнаме, в провинции Хазянг. Мужчина захотел сделать фото на популярной, но смертельно опасной скале. Он поднялся на самых верх, поскользнулся и упал с высоты двух метров. Турист получил лишь травму ноги и был доставлен в больницу после оказания первой помощи.

Место в коммуне Пай Лунг, получившее название «Скала смерти», имеет опасный ландшафт с каменистой поверхностью. Местные власти установили там предупреждающий знак, однако путешественники продолжают подниматься туда и делать фотографии.