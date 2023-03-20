Россия и Египет подумают об увеличении турпотока

Глава Минпромторга, вице-премьер Денис Мантуров встретился с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Среди прочих вопросов прозвучала и тема туризма. Как передает ТАСС, обсудили вопросы увеличения количества рейсов. Однако никакой конкретики пока нет.
Российско-египетская встреча прошла на фоне подготовки к высокому сезону, когда уже понятно, что основной поток российских туристов, выбирающих отдых за рубежом, направится в Турцию. На эту же страну в значительной степени ориентировано летнее расписание отечественных авиакомпаний.
Для увеличения турпотока в Египет им не хватает свободного флота, который мог бы избежать санкционных арестов за рубежом. Поэтому организовать больше рейсов можно за счет египетских перевозчиков, но проблема в том, что и у них мало свободных самолетов. Египет стремится не класть все яйца в одну корзину и активнее поддерживать связи с Европой и другими интересными для него рынками.
Поэтому маловероятно, что количество рейсов на курорты Египта возрастет в обозримой перспективе.
Подписчики канала «Крыша ТурДома» говорят, что больше рейсов в эту страну точно не помешает и не столь важно, из каких они будут городов. Чем больше самолетов, тем ниже цена и тем доступнее египетский туризм для россиян. Если, конечно, это не будут рейсы одной авиакомпании.