Россия и Египет подумают об увеличении турпотока

Глава Минпромторга, вице-премьер Денис Мантуров встретился с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Среди прочих вопросов прозвучала и тема туризма. Как передает ТАСС, обсудили вопросы увеличения количества рейсов. Однако никакой конкретики пока нет.

Фото: Tourdom Tourdom

Российско-египетская встреча прошла на фоне подготовки к высокому сезону, когда уже понятно, что основной поток российских туристов, выбирающих отдых за рубежом, направится в Турцию. На эту же страну в значительной степени ориентировано летнее расписание отечественных авиакомпаний.

Для увеличения турпотока в Египет им не хватает свободного флота, который мог бы избежать санкционных арестов за рубежом. Поэтому организовать больше рейсов можно за счет египетских перевозчиков, но проблема в том, что и у них мало свободных самолетов. Египет стремится не класть все яйца в одну корзину и активнее поддерживать связи с Европой и другими интересными для него рынками.

Поэтому маловероятно, что количество рейсов на курорты Египта возрастет в обозримой перспективе.