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2 часа назад

Россия и Египет подумают об увеличении турпотока

TourDom

Глава Минпромторга, вице-премьер Денис Мантуров встретился с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Среди прочих вопросов прозвучала и тема туризма. Как передает ТАСС, обсудили вопросы увеличения количества рейсов. Однако никакой конкретики пока нет.

Россия и Египет подумают об увеличении турпотока
Фото: TourdomTourdom

Российско-египетская встреча прошла на фоне подготовки к высокому сезону, когда уже понятно, что основной поток российских туристов, выбирающих отдых за рубежом, направится в Турцию. На эту же страну в значительной степени ориентировано летнее расписание отечественных авиакомпаний.

Для увеличения турпотока в Египет им не хватает свободного флота, который мог бы избежать санкционных арестов за рубежом. Поэтому организовать больше рейсов можно за счет египетских перевозчиков, но проблема в том, что и у них мало свободных самолетов. Египет стремится не класть все яйца в одну корзину и активнее поддерживать связи с Европой и другими интересными для него рынками.

Поэтому маловероятно, что количество рейсов на курорты Египта возрастет в обозримой перспективе.

Подписчики канала «Крыша ТурДома» говорят, что больше рейсов в эту страну точно не помешает и не столь важно, из каких они будут городов. Чем больше самолетов, тем ниже цена и тем доступнее египетский туризм для россиян. Если, конечно, это не будут рейсы одной авиакомпании.

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