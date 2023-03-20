В Турции решили проверять отели на устойчивость к землетрясениям

«Если раньше наши собеседники за границей спрашивали, "есть ли новые направления", то теперь они спрашивают о рисках землетрясений, — пояснил глава ассоциации. — Туроператоры, вероятно, потребуют отчеты о том, являются ли отели сейсмостойкими или нет. Отели должны быть сертифицированы, чтобы мы могли внушать доверие».