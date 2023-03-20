Россиян в Китае ждет неожиданная проблема с платежами

С открытием Китая для иностранцев многие туристы столкнутся с неожиданной проблемой – невозможностью использовать свои банковские карты и оплатить товары и услуги наличными. Такой вывод сделали в гонконгской радиовещательной компании RTHK. Причина в том, что Китай фактически стал безналичным обществом: электронные кошельки здесь имеет каждый, но не иностранец.

Фото: Tourdom.ru Tourdom.ru

Издание приводит комментарий россиянина по фамилии Салахов, которого не обслужили в баре только потому, что у него не было аккаунта в WeChat Pay. По словам туриста, он был готов заплатить наличными или имеющейся у него действующей картой Visa. Однако получил отказ: в заведении принимали платежи только с помощью китайской платежной платформы.

В соцсетях россияне отмечают, что сегодня наличные возьмет не каждый таксист, и даже попрошайки на улицах дают QR-код для перевода денег. Владелец карты UnionPay от Газпромбанка уточняет, что пластик принимают для оплаты, но его мало где можно использовать. Другие участники чата сообщают об идентичных затруднениях.

Электронные кошельки Alipay и WeChat Pay в Китае повсеместно пришли на смену традиционным банковским картам. Списание средств может происходить напрямую с карты, к которой они привязаны. Проблема в том, что сервисы доступны лишь гражданам Китая.