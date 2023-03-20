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47 минут назад

Из Екатеринбурга планируют запустить прямые рейсы в Иран

Ura.Ru

Прямые рейсы из Екатеринбурга в Тегеран появятся в ближайшее время. С таким заявлением выступил президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Из Екатеринбурга планируют запустить прямые рейсы в Иран
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Сейчас решается вопрос о смягчении визового режима для туристов. Не исключено, что для туристов, путешествующих большими группами, будет введен безвизовый режим. Еще одно экзотическое направление, с которым планируется организовать прямое авиасообщение, — это Малайзия. Переговоры по этому поводу сейчас ведутся», — сказал Мальцев на пресс-конференции в ТАСС.

Новости путешествий,Михаил Мальцев,
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