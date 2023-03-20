Из Екатеринбурга планируют запустить прямые рейсы в Иран

«Сейчас решается вопрос о смягчении визового режима для туристов. Не исключено, что для туристов, путешествующих большими группами, будет введен безвизовый режим. Еще одно экзотическое направление, с которым планируется организовать прямое авиасообщение, — это Малайзия. Переговоры по этому поводу сейчас ведутся», — сказал Мальцев на пресс-конференции в ТАСС.