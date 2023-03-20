Space Travel запускает полетную программу в Королевство Бахрейн

Space Travel анонсировал гарантированные блоки мест от а/к Gulf Air в Бахрейн. Туроператор Space Travel объявил старт полетной программы – 08.04.2023.

Уже начались продажи блочных туров в Бахрейн с гарантированным перелетом на крыльях флагманской авиакомпании Королевства Бахрейн Gulf Air по маршруту Москва – Манама – Москва.