Space Travel запускает полетную программу в Королевство Бахрейн

Space Travel анонсировал гарантированные блоки мест от а/к Gulf Air в Бахрейн. Туроператор Space Travel объявил старт полетной программы – 08.04.2023.
Уже начались продажи блочных туров в Бахрейн с гарантированным перелетом на крыльях флагманской авиакомпании Королевства Бахрейн Gulf Air по маршруту Москва – Манама – Москва.
В стоимость блочных билетов включено: – багаж 23 кг взрослый / ребенок, 15 кг инфант; – ручная кладь 6 кг; – горячее питание; – алкогольные напитки по запросу. Перелеты осуществляются на самолетах Airbus Neo. Стоимость тура: 6 ночей / 7 дней 1/2 DBL(BB) от 53 тыс. руб. Забронировать
Топ отелей Бахрейна, рекомендованных Space Travel: – The Ritz-Carlton 5* – The Art Hotel & Resort Amwaj Islands 5* – Address Beach Resort Bahrain 5* – Royal Saray Resort by Accor 5* – Four Seasons Bahrain Bay 5* – Sofitel Bahrain Zallaq Thalassa Sea & Spa 5* – Jumeirah Gulf of Bahrain Resort and Spa 5* – Vida Beach Resort Marassi Al Bahrain 5* – Wyndham Grand Manama 5* Забронировать отель