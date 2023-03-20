Ирану, Казахстану и Уганде предсказали популярность у свердловских туристов

В числе популярных направлений весенне-летнего сезона у свердловчан могут появиться экзотические страны. Тем не менее традиционные курорты также сохранят позиции. Об этом сообщает корреспондент «ФедералПресс».

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Основной акцент будет на Турцию. Летний спрос смещается на ОАЭ и другие арабские направления, в частности, Египет. Конечно, открывшаяся зимой Юго-Восточная Азия продолжает набирать обороты», – заявила представительница туроператора FUN&SUN Оксана Чувакова.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин предсказал увеличение турпотока в Таиланд, Вьетнам, а также страны Африки и Латинской Америки. Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев включил в число наиболее интересных для свердловчан направлений Иран, Малайзию, Китай, Уганду и ЮАР. Впрочем, прямых рейсов туда еще нет, а популярность КНР будет зависеть от условий выдачи виз: сейчас все слоты в китайском консульстве уже заняты.

«Как только включится механизм группового безвизового режима, ворота откроются шире», – сказал Мальцев.

На фоне санкций растет популярность ближнего зарубежья: по словам Оксаны Чуваковой, многим уральцам интересны шоп-туры в казахстанский Актау. А Юрий Барзыкин порекомендовал посетить запад Белоруссии в качестве замены европейским направлениям.