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58 минут назад

Популярная иностранная авиакомпания увеличила количество рейсов в Россию

Lenta.ru

Кувейтская Jazeera Airways увеличивает количество авиарейсов в Россию. Об этом говорится в пресс-релизе московского аэропорта Домодедово.

Популярная авиакомпания увеличила количество рейсов в Россию
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что уже в марте популярная иностранная авиакомпания начнет летать между Москвой и Кувейтом ежедневно. «С 20 марта авиаперевозчик будет выполнять из Домодедово ежедневные рейсы по уникальному направлению для московского авиационного узла», — сообщают представители столичной авиагавани.

Уточняется, полеты будут осуществляться на воздушных судах Airbus 320.

Новости путешествий,Аэропорт Домодедово,
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