Популярная авиакомпания увеличила количество рейсов в Россию

Кувейтская Jazeera Airways увеличивает количество авиарейсов в Россию . Об этом говорится в пресс-релизе московского аэропорта Домодедово .

Отмечается, что уже в марте популярная иностранная авиакомпания начнет летать между Москвой и Кувейтом ежедневно. «С 20 марта авиаперевозчик будет выполнять из Домодедово ежедневные рейсы по уникальному направлению для московского авиационного узла», — сообщают представители столичной авиагавани.