Во сколько обойдутся петербуржцам туры в Азербайджан

Президент Ассоциации работников туристско-экскурсионных предприятий Санкт-Петербурга Арнольд Риш рассказал, во сколько петербуржцам обойдутся туры в Азербайджан.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Эксперт отметил, что это направление является довольно востребованным.

— Оно востребовано как направление пляжное, там хорошие отели известных сетей. Также подойдет тем, кто любит экскурсионный отдых, есть что посмотреть. У этой страны и гастрономические возможности достаточно широкие, — пояснил он в комментарии «Невским новостям».

Как подчеркнул Риш, направление не круглогодичное. Отдых там востребован в теплое время года: самый благоприятный сезон — с апреля по октябрь.

Тур в Азербайджан может стоить в районе 150 000 рублей за неделю. Можно сэкономить на жилье и снять апартаменты у местных жителей.

Два прямых рейса запустили из Петербурга в Азербайджан. Самолеты летают из Пулково в Гяндже раз в неделю с 19 марта, передает издание argumenti.ru.