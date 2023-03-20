На портале Visit Petersburg можно будет забронировать номер в отеле

На официальном туристском портале Санкт-Петербурга Visit Petersburg появится возможность бронирования отелей, сообщается на сайте общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга.
Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор Туристско-информационного бюро Петербурга Юрий Богданов и управляющий директор группы компаний Ostrovok Дарья Кочеткова в рамках международной туристской выставки «Интурмаркет-2023».
«Развитие туризма уже невозможно представить без новых информационных решений. Visit Petersburg – главная туристская витрина нашего гостеприимного города. Многие путешественники начинают с этого портала свое знакомство с Северной столицей», — отметил председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.
Стороны также договорились о всестороннем продвижении туристских предложений города, создании совместных тематических подборок на цифровых сервисах друг друга.
«Партнерство с нашим сервисом даст гостям Санкт-Петербурга отличную возможность находить и бронировать размещение по еще более выгодным ценам, что особенно актуально в преддверии предстоящих майских праздников и высокого сезона», — рассказала Дарья Кочеткова.
В декабре 2022 года Visit Petersburg стал лауреатом Премии Рунета в номинации «Туризм и индустрия гостеприимства».