На портале Visit Petersburg можно будет забронировать номер в отеле

«Партнерство с нашим сервисом даст гостям Санкт-Петербурга отличную возможность находить и бронировать размещение по еще более выгодным ценам, что особенно актуально в преддверии предстоящих майских праздников и высокого сезона», — рассказала Дарья Кочеткова.