Прямые рейсы из Уфы в Тегеран планируют запустить в мае

«Настоятельно прошу аэропорт поддержать нас в вопросе открытия [прямого авиасообщения]. Какие-то преимущества дать, скидки. Я бы сам с удовольствием взял рюкзак и поехал, посмотрел. Безопасно. Не надо слушать. Безопасная страна. Очень вкусная еда. Цены, наверное, раза в 2-3 ниже наших цен», – добавил Радий Хабиров.