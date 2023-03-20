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30 минут назад

Прямые рейсы из Уфы в Тегеран планируют запустить в мае

ГОРОБЗОР.РУ

Из Уфы в Тегеран откроют прямой рейс. Об этом в ходе оперативного совещания сообщила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Маргарита Болычева.

Прямые рейсы из Уфы в Тегеран планируют запустить в мае
Фото: ГОРОБЗОР.РУГОРОБЗОР.РУ

Отмечается, что авиасообщение между Башкирией и Ираном запустят в мае 2023 года. Периодичность рейсов – 2 раза в неделю. Уфимский аэропорт уже получил разрешение Росавиации на организацию авиасообщения между Уфой и Тегераном. В данный момент идет поиск авиакомпании-партнера.

«Настоятельно прошу аэропорт поддержать нас в вопросе открытия [прямого авиасообщения]. Какие-то преимущества дать, скидки. Я бы сам с удовольствием взял рюкзак и поехал, посмотрел. Безопасно. Не надо слушать. Безопасная страна. Очень вкусная еда. Цены, наверное, раза в 2-3 ниже наших цен», – добавил Радий Хабиров.

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