Ингушетия будет развивать сотрудничество с Белоруссией в сфере туризма

«Например, в прошлом году мы заключали соглашение с Пензенской областью, три их туроператора посетили наш регион, итогом этого стало посещение нашей республики ежемесячно группой туристов, состоящей из около 50 человек. Новые соглашения позволят нам не только обменяться опытом с регионами, но также увеличить поток туристов за счет взаимодействия наших туроператоров с туроператорами страны. Также у нас есть договоренность с [компанией] „Кавказ.РФ“ о том, что они проведут у нас два событийных мероприятия», — добавил Мизиев.