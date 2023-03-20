Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+2° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
2 часа назад

Ингушетия будет развивать сотрудничество с Белоруссией в туристической сфере

«Это Кавказ»иещё 2

Делегация от Ингушетии подписала соглашения о сотрудничестве в сфере туризма с Белоруссией, а также с Калужской областью и Карелией во время 29-й международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT-2023 в Москве. Также регион подписал соглашения с Курской областью и Нижневартовском на полях международной туристической выставки «Интурмаркет — 2023».

Ингушетия будет развивать сотрудничество с Белоруссией в сфере туризма
Фото: «Это Кавказ»«Это Кавказ»

«За прошедшую неделю на двух международных туристических выставках нами подписано пять соглашений о сотрудничестве. В рамках „Интурмаркета“ мы договорились о совместной работе с Курской областью и Нижневартовском, а уже на MITT-2023 подписали соглашения с Калужской областью, Карелией и Белоруссией. Соглашения предполагают взаимодействие с туроператорами регионов и страны, сюда входит проведение совместных инфотуров, обмен информацией по событийным мероприятиям, а также взаимное участие в них», — рассказал ТАСС председатель комитета по туризму региона Беслан Мизиев.

По его словам, также власти региона ведут переговоры о перспективном сотрудничестве с Магаданской областью.

«Например, в прошлом году мы заключали соглашение с Пензенской областью, три их туроператора посетили наш регион, итогом этого стало посещение нашей республики ежемесячно группой туристов, состоящей из около 50 человек. Новые соглашения позволят нам не только обменяться опытом с регионами, но также увеличить поток туристов за счет взаимодействия наших туроператоров с туроператорами страны. Также у нас есть договоренность с [компанией] „Кавказ.РФ“ о том, что они проведут у нас два событийных мероприятия», — добавил Мизиев.

MITT — крупнейшая в России и ближнем зарубежье международная туристическая выставка, которая проходит в Москве уже более 28 лет. На одной площадке собираются российские и зарубежные представители турагентств, объектов размещения, туроператоров. В этом году на выставке также были представлены стенды регионов Северного Кавказа — Дагестана, Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Ставропольского края.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий