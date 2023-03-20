Ингушетия будет развивать сотрудничество с Белоруссией в сфере туризма

Делегация от Ингушетии подписала соглашения о сотрудничестве в сфере туризма с Белоруссией, а также с Калужской областью и Карелией во время 29-й международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT-2023 в Москве. Также регион подписал соглашения с Курской областью и Нижневартовском на полях международной туристической выставки «Интурмаркет — 2023».
«За прошедшую неделю на двух международных туристических выставках нами подписано пять соглашений о сотрудничестве. В рамках „Интурмаркета“ мы договорились о совместной работе с Курской областью и Нижневартовском, а уже на MITT-2023 подписали соглашения с Калужской областью, Карелией и Белоруссией. Соглашения предполагают взаимодействие с туроператорами регионов и страны, сюда входит проведение совместных инфотуров, обмен информацией по событийным мероприятиям, а также взаимное участие в них», — рассказал ТАСС председатель комитета по туризму региона Беслан Мизиев.
По его словам, также власти региона ведут переговоры о перспективном сотрудничестве с Магаданской областью.
«Например, в прошлом году мы заключали соглашение с Пензенской областью, три их туроператора посетили наш регион, итогом этого стало посещение нашей республики ежемесячно группой туристов, состоящей из около 50 человек. Новые соглашения позволят нам не только обменяться опытом с регионами, но также увеличить поток туристов за счет взаимодействия наших туроператоров с туроператорами страны. Также у нас есть договоренность с [компанией] „Кавказ.РФ“ о том, что они проведут у нас два событийных мероприятия», — добавил Мизиев.
MITT — крупнейшая в России и ближнем зарубежье международная туристическая выставка, которая проходит в Москве уже более 28 лет. На одной площадке собираются российские и зарубежные представители турагентств, объектов размещения, туроператоров. В этом году на выставке также были представлены стенды регионов Северного Кавказа — Дагестана, Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Ставропольского края.