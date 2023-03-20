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2 часа назад

Turizm Guncel: после землетрясений число заказов на туры в Турцию из России сократилось

Газета.Ru

Генеральный директор TimeServices Global Сезгин Озер заявил, что после землетрясений россияне стали меньше бронировать поездки в Турцию. Об этом сообщает турецкое отраслевое издание Turizm Guncel.

После землетрясений число заказов на туры в Турцию из России сократилось
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Озера, россияне стали считать Турцию «слишком дорогой страной» для отдыха по причине изменения обменного курса, землетрясений в Турции и роста цен в турецких отелях на 30-40%. Отдельным фактором он назвал непредоставление технического обслуживания российским Airbus и Boeing в турецких аэропортах.

18 марта власти Турции сообщили, что в результате землетрясений в стране погибли свыше 6,5 тыс. иностранцев.

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