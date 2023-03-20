После землетрясений число заказов на туры в Турцию из России сократилось

Генеральный директор TimeServices Global Сезгин Озер заявил, что после землетрясений россияне стали меньше бронировать поездки в Турцию. Об этом сообщает турецкое отраслевое издание Turizm Guncel.

По словам Озера, россияне стали считать Турцию «слишком дорогой страной» для отдыха по причине изменения обменного курса, землетрясений в Турции и роста цен в турецких отелях на 30-40%. Отдельным фактором он назвал непредоставление технического обслуживания российским Airbus и Boeing в турецких аэропортах.