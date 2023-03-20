В телеграм-канале для специалистов туризма «Крыша ТурДома B2B» обсуждают перспективы турагентств. Поводом послужил доклад на выставке управляющего директора «Слетать.ру» Евгения Даниловича. Он отметил, что для организованного туризма сейчас благоприятная ситуация, но не все с этим согласились.

Фото: Tourdom Tourdom

По словам Даниловича, впервые после пандемии количество турагентств в России вновь стало расти: по подсчетам «Слетать.ру», сейчас в в этой сфере активно работают 11 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей. Это свидетельствует о том, что организованный туризм вновь на подъеме. Один из факторов роста – это проблемы самостоятельных туристов. Сначала пандемия, а затем и спецоперация показали, что в случае глобального кризиса они предоставлены самим себе, в то время как туроператоры быстро вывозят своих клиентов обратно в Россию без каких-либо затрат со стороны туристов. Кроме того, сейчас организация путешествий стала куда более трудозатратным и рискованным делом, чем 3–4 года назад. Все это приводит к тому, что организованный туризм поглощает самостоятельный – люди охотнее доверяют свой отдых специалистам. Евгений Данилович отметил, что благодаря этому тренду продажи в «Слетать.ру» выросли на 30%.

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Спикер перечислил точки роста, которые стоит учесть предпринимателям в сфере туристической розницы.

1. Повышение финансовой грамотности руководителя агентства (надо платить себе зарплату, а не залезать в расчетный счет компании).

2. «Усиление фокуса» на внутренний туризм. В тренде смысловые путешествия на Алтай, Байкал – на этом можно зарабатывать.

3. Возможности дистанционного взаимодействия с туристами. Втрое выросли дистанционные продажи через WhatsApp, ВК и т. п.

4. Расширение ассортимента. Надо предлагать не только те направления, которые давно известны.

5. Дополнительное образование. Стоит вкладываться в онлайн-курсы, смотреть вебинары и т. п.

6. Внедрение IT-инструментов: не все агентства используют CRM-системы, которые позволяют оптимизировать работу с клиентской базой.

Подписчики «Крыши ТурДома B2B» в целом согласились, что у предпринимателей в сфере туристической розницы сейчас есть шанс расширить бизнес. Одной из точек роста считают продажу дополнительных услуг, которыми пользуются туристы.

«Обязательно предлагать туристам индивидуальные трансферы, расширенные страховки, дополнительное питание, багаж и т. д. Агенты допускают фатальную ошибку, говоря туристам: на сайте авиакомпании сами все себе купите», – отметил Николай Белолипецкий.

Ранее в турагентствах подтверждали, что успешно продают в России за рубли отдельные услуги, которые туристы не могут оплатить за рубежом из-за проблем с картами. Это проживание, аренда автомобилей, услуги спа и т. д.

Однако такой подход требует более высокой квалификации от менеджеров. Если раньше турагенты занимались в основном продажами готовых туров, которые зачастую находили в поисковике, то сейчас нужно уметь компоновать различные варианты услуг от нескольких поставщиков.

«Молодые специалисты не умеют выявлять потребность, пользоваться инструментом переориентирования, выходить за рамки пакетных туров. То есть не хватает специалистов, которые, безусловно, умеют погружать туриста в отдых уже на первой консультации», – обозначил проблему Илай Благоевич («Благо Трэвел»).

По мнению еще одного участника дискуссии под ником Director, ситуация в сфере организованного туризма не столь радужная, как преподнесено в докладе.

«Очевидно, что из-за значительного увеличения цены на все туры, как заграничные, так и внутренние, общее количество туристов уменьшилось. Просто произошло перераспределение объемов. У кого-то объемы увеличились, у других уменьшились».