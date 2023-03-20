В Сочи к летнему сезону откроется первая этнографическая ярмарка

В Лазаревском районе Сочи около памятника природы "33 водопада" появится первая на курорте этнографическая ярмарка. Объект расположится на муниципальной территории - вход на нее будет свободным.

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"Рядом с комплексом к сезону откроется новая точка притяжения - этнографическая ярмарка, - сообщили в пресс-службе мэрии города. - Подобный проект будет реализован впервые. Отметим, что комплекс "33 водопада" работает круглый год, но его работа в основном зависит от погодных условий. При штормовом предупреждении для безопасности туристов маршрут закрывается для посещения. Прошлым летом после сильных осадков потребовалось масштабное восстановление деревянных настилов и заграждений".

- Сейчас принято решение провести повсеместные работы и проложить новые, более прочные полимерные настилы, установить металлические ограждения, которые, с одной стороны, сделают это место более безопасным, а с другой - смогут выдержать удар стихии, - сказал глава Сочи Алексей Копайгородский. - Нам важно обеспечить достойные комфортные условия и сбалансировать рекреационную нагрузку, чтобы сохранить этот уникальный памятник природы в первозданном виде.

Объект "33 водопада" находится на ручье Джегош, притоке горной реки Шахе. Осмотр всего комплекса занимает около часа. Протяженность тропы, оснащенной перилами, составляет около 600 метров. Маршрут кольцевой. Водопадов в комплексе много, но не 33 - цифра в названии скорее условная. Фактически же, прогуливаясь по маршруту, можно увидеть 13 больших порогов.