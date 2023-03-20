Спрос на визы в Китай среди россиян стал ажиотажным

Возобновление выдачи китайских виз в России вызвало ажиотаж.
В России возобновление выдачи виз в Китай вызвало ажиотаж. Все слоты на подачу документов для получения китайской визы были использованы за два дня
Теперь подать документы на получение визы в Поднебесную в Москве можно будет только 23 мая, в Петербурге - 20 апреля, уточняет издание «Коммерсант».
Выдача виз в КНР в России после долгого перерыва на фоне пандемии COVID-19 вновь стартовала 15 марта. Оформление документа занимает в среднем 2-5 дней. Отмечается, наибольшим спросом пользуются деловые визы.
Несмотря на ажиотаж в оформлении виз, турпоток из РФ в Китай насчитывает 30-40% от уровня до начала пандемии. Причиной стало ограниченное количество авиарейсов.