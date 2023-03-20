Спрос на визы в Китай среди россиян стал ажиотажным

Возобновление выдачи китайских виз в России вызвало ажиотаж.

Фото: Runews24.ru Runews24.ru

В России возобновление выдачи виз в Китай вызвало ажиотаж. Все слоты на подачу документов для получения китайской визы были использованы за два дня

Теперь подать документы на получение визы в Поднебесную в Москве можно будет только 23 мая, в Петербурге - 20 апреля, уточняет издание «Коммерсант».

Выдача виз в КНР в России после долгого перерыва на фоне пандемии COVID-19 вновь стартовала 15 марта. Оформление документа занимает в среднем 2-5 дней. Отмечается, наибольшим спросом пользуются деловые визы.