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2 часа назад

Три авиакомпании Малайзии хотят запустить прямые рейсы в РФ

Мария Иглина

Замдиректора российского отделения агентства Tourism Malaysia Зулкифли Бин Мохамед заявил, что три крупные малайзийские авиакомпании хотят запустить прямые рейсы в Россию. Подробностями эксперт поделился в беседе с РИА Новости.

Речь идет о компаниях Malaysia Airlines, Air Asia и MasWings, однако, как отмечается, на данный момент им не хватает самолетов.

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По словам Зулкифли Бин Мохамеда, российский рынок для Малайзии очень привлекателен:

"Малайзия не такая тесная, какими уже стали Бали в Индонезии или Таиланд. Русским бы тут понравилось, мы ждем их как можно скорее".

Ранее стало известно, что Таиланд продлит безвизовый режим для туристов.

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