Три авиакомпании Малайзии хотят запустить прямые рейсы в РФ

Замдиректора российского отделения агентства Tourism Malaysia Зулкифли Бин Мохамед заявил, что три крупные малайзийские авиакомпании хотят запустить прямые рейсы в Россию. Подробностями эксперт поделился в беседе с РИА Новости.
Речь идет о компаниях Malaysia Airlines, Air Asia и MasWings, однако, как отмечается, на данный момент им не хватает самолетов.
По словам Зулкифли Бин Мохамеда, российский рынок для Малайзии очень привлекателен:
"Малайзия не такая тесная, какими уже стали Бали в Индонезии или Таиланд. Русским бы тут понравилось, мы ждем их как можно скорее".
Ранее стало известно, что Таиланд продлит безвизовый режим для туристов.