Туристические места Кабардино-Балкарии презентовали на международном форуме

Кабардино-Балкария в числе 12 регионов России презентовала свои туристические возможности на международном туристическом форуме в Москве. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе министерства курортов и туризма республики.

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"Кабардино-Балкария вошла в число 12 субъектов, которым доверили работать на проекте. Выступление прошло под уже известным слоганом "Кабардино-Балкария покоряет сердца!", профессиональный гид Дарья Фролова рассказала о туристических возможностях и гостеприимстве республики. Традиционно на стенде республики угощали продуктами, произведенными в Кабардино-Балкарии", - говорится в сообщении.

В 2023 году на стенде, организованном Минкурортов республики, работали представители 12 предприятий и организаций туристической отрасли региона.

"Представлено большинство туристических направлений деятельности. В числе участников: горнолыжный курорт Эльбрус, оздоровительные комплексы, от сферы гостеприимства - отель "Гранд-Кавказ", две компании по внедорожным экспедициям "Глобал Кавказ" и "Облепиха" и туристические операторы, предлагающие широкий спектр услуг и турпродуктов", - добавили в ведомстве.