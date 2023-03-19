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1 час назад

Аэропорт Сочи начал принимать задержанные из-за тумана рейсы

Газета.Ruиещё 26

Аэропорт Сочи начал принимать задержанные из-за тумана рейсы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управляющую аэропортами Сочи, Краснодара и Анапы компанию «Аэродинамика».

Аэропорт Сочи начал принимать задержанные из-за тумана рейсы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«С 11:00 в районе аэропорта (Сочи. — «Газета.Ru») улучшение видимости. Аэропорт принял четыре рейса. С запасных аэродромов начался вылет задержанных рейсов. В течение ближайшего времени они прибудут в Сочи», — пояснили в компании.

Представители компании пояснили, что на рейсы, ранее задержанные из-за погодных условий, уже началась регистрация.

Ожидается, что улучшение видимости сохранится до 18:00 часов воскресенья, после этого возможно усиление тумана.

Ранее сообщалось, что из-за тумана в аэропорту Сочи отменили почти 40 рейсов. Туман и низкая облачность не позволяли экипажам совершать посадку в аэропорту. В ночь на 19 марта из 57 запланированных рейсов было совершено только два.

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