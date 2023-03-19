Аэропорт Сочи начал принимать задержанные из-за тумана рейсы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управляющую аэропортами Сочи, Краснодара и Анапы компанию «Аэродинамика».

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«С 11:00 в районе аэропорта (Сочи. — «Газета.Ru») улучшение видимости. Аэропорт принял четыре рейса. С запасных аэродромов начался вылет задержанных рейсов. В течение ближайшего времени они прибудут в Сочи», — пояснили в компании.

Представители компании пояснили, что на рейсы, ранее задержанные из-за погодных условий, уже началась регистрация.

Ожидается, что улучшение видимости сохранится до 18:00 часов воскресенья, после этого возможно усиление тумана.