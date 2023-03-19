Волченко: в Крыму увеличат число гостиниц и частоту движения поездов на полуостров
Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко сообщил, что на лето 2023 года в Крым назначены 17 поездов и три группы беспересадочных вагонов, впервые отправятся составы из Уфы, Ростова-на-Дону и Челябинска, принято решение о дополнительных рейсах из Москвы, которые будут назначаться в зависимости от спроса, передает РИА Новости.
«Совместно со структурами Минтранса РФ, компанией-перевозчиком продолжается работа как над увеличением количества поездов и направлений, так и над качеством составов», — сказал он.
Волченко добавил, что в настоящее время одной из основных задач является оптимизация досмотровых процедур безопасности на Крымском мосту. Он добавил, что в ближайшие годы планируется увеличить число гостиниц минимум на четыретысяч номеров, а в течение пяти лет — на 20 тысяч.
В ведомстве отмечают, что в рамках грантовой поддержки в прошлом году на полуострове появилось 11 модульных быстровозводимых отелей в Ленинском, Бахчисарайском, Черноморском, Симферопольском районах, Новом Свете, Керчи и Солнечногорске (Алушта).
Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что создание линии укреплений является гарантией безопасности полуострова.
До этого Аксенов заявил, что полноценное открытие сухопутного маршрута через новые российские регионы на полуостров позволит восстановить единый народно-хозяйственный комплекс на юге страны.