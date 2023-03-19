В Крыму увеличат число гостиниц и частоту движения поездов на полуостров

Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко сообщил, что на лето 2023 года в Крым назначены 17 поездов и три группы беспересадочных вагонов, впервые отправятся составы из Уфы, Ростова-на-Дону и Челябинска, принято решение о дополнительных рейсах из Москвы, которые будут назначаться в зависимости от спроса, передает РИА Новости.

© Газета.Ru

«Совместно со структурами Минтранса РФ, компанией-перевозчиком продолжается работа как над увеличением количества поездов и направлений, так и над качеством составов», — сказал он.

Волченко добавил, что в настоящее время одной из основных задач является оптимизация досмотровых процедур безопасности на Крымском мосту. Он добавил, что в ближайшие годы планируется увеличить число гостиниц минимум на четыретысяч номеров, а в течение пяти лет — на 20 тысяч.

В ведомстве отмечают, что в рамках грантовой поддержки в прошлом году на полуострове появилось 11 модульных быстровозводимых отелей в Ленинском, Бахчисарайском, Черноморском, Симферопольском районах, Новом Свете, Керчи и Солнечногорске (Алушта).

Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что создание линии укреплений является гарантией безопасности полуострова.