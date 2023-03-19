Из Баку вылетел первый рейс в Волгоград

Азербайджанская авиакомпания открыла новое направление «Баку – Волгоград». Первый рейс вылетел 18 марта в 9 вечера по местному времени. Подробнее у корреспондента телеканала «МИР 24» Нигяр Золиной.

Фото: Мир24 Мир24

Полет из Баку в Волгоград – короткий. Всего 2,5 часа. Раньше добираться приходилось через Москву или Астрахань. Стало путешествие и дешевле. Пассажиры могут выбрать тарифы «Бюджет», «Стандарт» и «Супер». В среднем билет стоит около девяти тысяч рублей.

«Вот едем в гости на Новруз байрам к родственникам в Волгоград. Открыли рейсы, мы очень этим довольны. Плюс еще онлайн покупали билеты, и они очень доступные – 200 манат. Через Москву мы летали, наверное, манат за 800», – рассказала пассажир Елена Манинченко.

Самолет рассчитан на 106 мест. Рейсы будут осуществляться три раза в неделю – по вторникам, пятницам и субботам. Обратно из Волгограда в Баку – в среду, субботу и воскресенье.