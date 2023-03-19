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36 минут назад

Альянс турагентств: Китай станет конкурентом ОАЭ и Таиланда по ценам на путешествия

Ura.Ru

Отпуск в Китае по ценам будет сопоставим с Таиландом и ОАЭ. Порядка 80 тысяч рублей придется заплатить за перелет и еще отдельно за проживание. Об этом URA.RU сообщила исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталья Осипова.

Китай станет конкурентом ОАЭ и Таиланда по ценам на путешествия
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Китай по цене встанет на ряду с Таиландом, с ОАЭ. Примерно 80-100 тысяч за перелет, плюс проживание. Пока только принято решение о выдачи туристических виз. Потом будет составляться полетная программа. От нее многое зависит. Надеюсь, что будет чартеры. Но, конечно, с началом сезона отдых будет дороже. Китай не будет конкурентом Турции и Египту. Хотя направление очень популярное и многопрофильное. Есть пляжный отдых, экскурсионные программы и лечение», — сказала Наталия Осипова.

Она отметила, что цены будут также зависеть от того, насколько сам Китай заинтересован в российских туристах. «Перелеты подорожали по всем направлениям. Я не уверена, что их получится снизить. Очень надеюсь, что Китай заинтересован в российских туристах, и цена будет доступна для многих, а не только для ближайших с ними территорий», — добавила эксперт.

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