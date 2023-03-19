Китай станет конкурентом ОАЭ и Таиланда по ценам на путешествия

«Китай по цене встанет на ряду с Таиландом, с ОАЭ. Примерно 80-100 тысяч за перелет, плюс проживание. Пока только принято решение о выдачи туристических виз. Потом будет составляться полетная программа. От нее многое зависит. Надеюсь, что будет чартеры. Но, конечно, с началом сезона отдых будет дороже. Китай не будет конкурентом Турции и Египту. Хотя направление очень популярное и многопрофильное. Есть пляжный отдых, экскурсионные программы и лечение», — сказала Наталия Осипова.