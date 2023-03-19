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1 час назад

«Аэрофлот» отменил рейсы из Москвы и регионов в Сочи из-за непогоды

Lenta.ru

«Аэрофлот» отменил рейсы из Москвы и регионов в Сочи 19 и 20 марта из-за неблагоприятных метеоусловий. Об сообщили в Telegram-канале авиакомпании.

«Аэрофлот» отменил рейсы из Москвы и регионов в Сочи из-за непогоды
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что пассажиры могут самостоятельно переоформить билет на другие даты либо запросить вынужденный возврат денежных средств. Из-за непогоды в воскресенье, 19 марта, отменено 27 рейсов компании, 20 марта — 4 рейса. Авиакомпания рекомендует пассажирам отмененных рейсов по возможности не прибывать в аэропорт.

По информации ТАСС, 18 марта сообщалось о сильном тумане в Сочи, который препятствовал взлету и посадке самолетов. Вероятность тумана сохранится до вечера 19 марта, отметили метеорологи.

Ранее в аэропортах Москвы отменили и задержали 20 рейсов. Причина массового изменения времени вылета самолетов в аэропортах Домодедово, Внуково и Шереметьево не называется.

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